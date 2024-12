LG svela il TV OLED trasparente e senza fili... ma il lusso si paga caro

La LG ha presentato al CES 2024 il primo televisore OLED 4K trasparente e completamente wireless al mondo. Il nuovo modello LG SIGNATURE OLED T da 77 pollici, dal costo di circa 60.000 dollari, è ora disponibile per il pre-ordine negli Stati Uniti.

Questo innovativo televisore rappresenta una vera rivoluzione nel settore, combinando tecnologia all'avanguardia e design artistico. La caratteristica principale è, ovviamente, lo schermo OLED autoilluminante che può passare dalla modalità trasparente a quella opaca, creando un'esperienza visiva unica e personalizzabile.

Il dispositivo utilizza la tecnologia wireless di LG per trasmettere video e audio in 4K a 120Hz tramite lo Zero Connect Box, eliminando la necessità di cavi. Supporta inoltre le tecnologie di refresh variabile NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium.

In modalità trasparente, il televisore crea l'illusione di contenuti fluttuanti nell'aria, fondendo le immagini con l'ambiente circostante. La funzionalità Always-On-Display permette poi di visualizzare opere d'arte statiche o in movimento, mentre la "T-Bar" sotto lo schermo principale può mostrare informazioni come dettagli delle canzoni o previsioni meteo.

Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company, ha dichiarato:

"LG SIGNATURE OLED T è un'innovazione eccezionale centrata sull'utente che offre un'esperienza visiva distintiva e multiforme, nonché una flessibilità spaziale senza precedenti".

Questo televisore rappresenta, quindi, un significativo passo avanti nella tecnologia di visualizzazione, combinando la tecnologia OLED leader del settore con fattori di forma unici, schermi trasparenti e connettività wireless. LG conferma così la sua posizione all'avanguardia nell'innovazione, offrendo progressi che arricchiscono la vita quotidiana in modi che nessun altro produttore di TV può replicare.

La storia dei televisori trasparenti ha radici che risalgono agli anni '30 del XX secolo, quando i primi esperimenti con schermi semitrasparenti furono condotti nei laboratori di ricerca. Tuttavia, è solo negli ultimi decenni che questa tecnologia ha iniziato a diventare una realtà commerciale.

Nel 2010, Samsung presentò il primo prototipo di display LCD trasparente, seguito da LG nel 2014 con il suo primo OLED trasparente. Da allora, la tecnologia ha fatto passi da gigante, culminando nel modello LG SIGNATURE OLED T presentato quest'anno.

Una curiosità interessante è che la tecnologia degli schermi trasparenti non è limitata solo ai televisori, bensì viene utilizzata anche in applicazioni come i head-up display delle automobili e nelle vetrine interattive dei negozi.