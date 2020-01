LG TV OLED e NanoCell da 49″ a 65″, ottimi prezzi su Amazon

Oltre agli ottimi sconti di stamattina, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’interessante tornata di sconti tutta dedicata alle smart tv LG di grande formato e dalle ottime performance. Si tratta di pannelli di dimensioni superiori ai 40″, dotati delle migliori e più avanguardistiche tecnologie LG il cui rapporto qualità prezzo è, a nostro dire, davvero molto vantaggioso.

Si tratta delle TV con tecnologia Nano Cell, che riproduce un ampio spettro cromatico onde rendere i colori più precisi e realistici, così da garantire un’esperienza di visione straordinaria. Esperienza per altro migliorata dal processore α7 di 2° generazione, potenziato con l’algoritmo AI Deep Learning di LG, che riproduce immagini ricche di dettagli con un suono personalizzato. Tecnologicamente moderne e al passo con i tempi, queste tv sono inoltre dotate di IA, con Google Assistant e Amazon Alexa già integrati. Infine, la tecnologia Nano Accuracy garantisce colori precisi da ogni angolazione, con un ampio angolo di visione da qualunque posizione, cosa non così scontata per le tv ultrapiatte che, purtroppo, spesso impediscono di godere appieno dell’esperienza visiva quando ci si trova in prossimità dei bordi dello schermo. Ovviamente, queste Tv sono tanto performanti quanto belle, complice una certa attenzione di LG per il design e la ricercatezza nello stile, al fine di riconsegnarci dispositivi che siano funzionali ma anche d’arredo. Del resto, non dimentichiamolo: stiamo parlando dell’azienda che lo scorso anno ufficializzò il suo brevetto per una tv arrotolabile, già perfettamente funzionante!

Detto questo, vi lasciamo alla nostra tipica selezione con le migliori offerte della giornata ma, come sempre, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

