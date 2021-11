L’India verso la legalizzazione di bitcoin

“C’è stato un consenso generale tra i parlamentari sul fatto che ci dovrebbe essere una regolamentazione invece di vietare le criptovalute”, è quanto ha riferito ai media indiani nazionali una fonte anonima, riguardo alla recente riunione tra parlamentari indiani e rappresentanti di criptovalute, a cui hanno partecipato rappresentanti di scambi crittografici indiani come WazirX, Coinswitch Kuber e CoinDCX, nonché membri del Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) presieduto dal deputato BJP ed ex ministro dell’Unione Jayant Sinha.

“Il governo è molto chiaro sulla necessità di far emergere qualcosa prima della sessione di bilancio. Ciò significa che cercherebbe di concludere qualcosa nella sessione invernale “, ha detto una fonte. La sessione di bilancio è a febbraio, quando tutto questo potrebbe essere formalizzato in quello che equivarrebbe ad aprire un mercato enorme.

Dal rovescio del diktat della banca centrale da parte della Corte Suprema nel 2020, l’industria delle criptovalute è cresciuta in modo significativo al punto che Coinbase ha aperto un ufficio in India. Alcuni stimano che ci siano 100 milioni di utenti di criptovalute indiani, che è probabilmente nella fascia più alta con la nostra stima a 20-30 milioni di utenti, quasi quanto gli Stati Uniti.