L'invasione di cimici fa fiorire nuove risposte hi-tech

La recente infestazione di cimici dei letti ha scosso i proprietari degli hotel in Francia e Regno Unito. Oltre alle sfide legate alla salute, e le ovvie controversie legali, la diffusione di questi parassiti sta danneggiando la reputazione degli alberghi di entrambe le nazioni.

Per affrontare questo problema, l'industria si sta rivolgendo alla tecnologia. In particolare, una startup britannica chiamata Spotta ha sviluppato una soluzione basata su dispositivi di monitoraggio.

I dispositivi Spotta, posizionati tra materassi e telai dei letti, contengono sostanze chimiche feromoniche per attirare le cimici. Una telecamera scatta una foto quando una cimice entra nel dispositivo, che poi viene inviata a un database centrale. Qui, l'intelligenza artificiale conferma se si tratta di una cimice dei letti, e se confermato, viene inviata una notifica agli addetti al controllo.

Robert Fryers, CEO di Spotta, lo paragona a un "test Covid per cimici dei letti", sottolineando l'importanza di individuare le infestazioni prima che si diffondano.

Inoltre, l'uso di cani addestrati si sta rivelando un'altra soluzione per rilevare le cimici dei letti. Questi cani sono altamente efficaci nel fiutare questi parassiti e, sebbene richiedano tempo per l'addestramento e non possano ispezionare ogni camera ogni giorno, sono una risorsa preziosa per individuare le infestazioni nelle fasi iniziali.

Mentre il problema delle cimici dei letti persiste, e le segnalazioni aumentano, l'industria alberghiera è alla ricerca di soluzioni efficaci. Sia l'uso di tecnologia avanzata che l'istinto naturale dei cani stanno aiutando a prevenire la diffusione di questi fastidiosi parassiti.

Anche se il rischio per i viaggiatori di incontrare le cimici dei letti in Regno Unito rimane basso, è importante adottare precauzioni durante il soggiorno in alberghi, come esaminare attentamente letti e materassi alla ricerca di segni di infestazione. In questo modo, si può contribuire a proteggersi da questo fastidioso problema.