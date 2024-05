Magic: The Gathering fa storia con una carta da 3 milioni di dollari

Una carta di Magic: The Gathering considerata estremamente rara è stata venduta per la cifra record di 3 milioni di dollari, stabilendo un nuovo precedente come la carta del famoso gioco di carte collezionabili più costosa mai venduta finora.

La vendita della carta, annunciata da CGC Cards, società specializzata nella certificazione e valutazione di carte da gioco, videogiochi e fumetti, ha suscitato grande interesse nella comunità degli appassionati di Magic. Non sorprende che la carta in questione sia una Black Lotus, oggetto del desiderio di collezionisti e giocatori per la sua rarità e il suo valore storico.

Perché la carta Black Lotus vale così tanto?

La Black Lotus è nota nell'universo di Magic: The Gathering come il Graal per gli appassionati. Questa carta fu stampata nelle prime edizioni del gioco, note come set Alpha e Beta, lanciate nel 1993. Nonostante il suo inestimabile valore collezionistico, la Black Lotus è in pratica inutilizzabile nel gioco a causa del divieto di impiego in quasi tutti i formati dovuto alla sua capacità di generare tre mana di qualsiasi colore senza alcun costo, rendendola considerata eccessivamente potente.

La Black Lotus fa parte di un gruppo esclusivo di carte denominate Power Nine, un insieme di nove carte noto per il loro elevato valore di mercato e la loro scarsa applicabilità nel gioco, a causa della loro eccessiva potenza. Queste includono, oltre alla Black Lotus, altre cinque carte che permettono di ottenere mana gratuitamente, e tre carte di mana blu, colore noto per le sue strategie restrittive.

Nonostante queste limitazioni, i designer di Magic hanno cercato di riportare l'essenza della Black Lotus in carte con funzioni simili ma più equilibrate, tentando di catturare lo spirito originale senza compromettere il bilanciamento del gioco.

La carta venduta per $3 milioni è stata valutata da CGC Cards e ha ottenuto un punteggio di 10, ovvero condizioni "pristine". Questo la rende la Black Lotus di più alta qualità mai venduta. Altre Black Lotus di qualità inferiore sono, invece, state vendute per cifre nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari.

Prima di questo straordinario evento, il record precedente per la carta di Magic più costosa era detenuto dalla carta unica One Ring, venduta per $2 milioni al collezionista e amante del gioco, nonché rapper, Post Malone. Quest'ultimo, tuttavia, era già proprietario di una Black Lotus acquistata per $800.000, firmata dall'artista originale della carta, Christopher Rush. L’identità dell’acquirente della carta da $3 milioni rimane al momento sconosciuta.