MBSummit 2019, vieni con Tom’s ad ascoltare i maggiori esperti di marketing

Come sempre il Marketing Business Summit è un'occasione unica per ascoltare alcuni dei maggiori esperti italiani e internazionali di web marketing. Con Tom's Hardware inoltre partecipare è più economico, grazie a uno sconto esclusivo di 50 euro sul prezzo del biglietto.

Come ogni anno, anche l’edizione 2019 del Marketing Business Summit costituisce un’occasione unica per conoscere e ascoltare speaker di alto livello, italiani e internazionali, esperti in web marketing, e imparare da loro alcuni dei segreti da usare per far decollare la propria attività o azienda, tenendosi sempre al passo con i tempi e le esigenze del mercato. In particolare, quest’anno si parlerà di SEO, di motori di ricerca, di Social Media Marketing, Advertising Online e Growth Hacking.

Per questo Tom’s Hardware ha deciso di esserci e di darvi l’opportunità di partecipare più facilmente a un appuntamento imperdibile per chi voglia avere una visione d’insieme sulle nuove evoluzioni del marketing. Iscrivendosi all’evento attraverso il nostro link e utilizzando il coupon “toms”, per tutto il mese di ottobre sarà possibile ottenere uno sconto di ben 50 euro sul prezzo del biglietto. Affrettatevi però perché dal 18 ottobre il costo di quest’ultimo aumenterà.

Il parterre di quest’anno si presenta particolarmente ricco e stimolante. Durante l’evento che si terrà presso l’Hotel Michelangelo di Milano sarà possibile ascoltare Leonardo Saroni, Senior Product Owner di Booking.com, Kyle Roof, uno degli ospiti internazionali più ambiti di questa edizione 2019, Co-founder di PageOptimizer Pro, Roberta Liguori, mental coach, trainer, scrittrice e triatleta, ma soprattutto Mandi Gunsberger, imprenditrice digitale e fondatrice di Babyology, il più grande editore digitale australiano dedicato alle mamme e ai bambini.

Saroni, digital marketer e imprenditore dal 2001, ha iniziato la sua carriera nel campo dell’affiliate marketing, specializzandosi poi in SEO e Pay per Click, approdando in seguito a Booking.com, dove lavora da un decennio, gestendo diversi team di marketing digitale e sviluppo prodotto e incentrando la sua attenzione su traffic generation e CRO. Inoltre, Leonardo Saroni è anche Advisor e Investor in start up digitali. Kyle Roof invece porterà al Marketing Business Summit un caso studio derivato dai suoi esperimenti e mostrerà alla platea presente come applicare un metodo rivoluzionario alla SEO. Roberta Liguori invece, in qualità di mental coach in grado di aiutare persone e aziende a raggiungere risultati d’eccellenza, in occasione del Marketing Business Summit di quest’anno porterà la sua esperienza illustrando una metodologia efficace per ottenere sempre il meglio.

Come detto però una delle star di questa edizione sarà senz’altro Mandi Gunsberger, per la prima volta nel nostro Paese il prossimo 28 e 29 novembre proprio grazie al Marketing Business Summit 2019. Il sito di Mandi ha un seguito di circa 1,2 milioni di fan su Facebook e oltre un milione di utenti unici al mese, risultati sorprendenti, soprattutto se si pensa che l’idea di aprire il blog è nata nel 2007, nel salotto di casa sua, e oggi il suo team conta 25 persone mentre lei è stata anche recentemente inserita nel libro “Inspiring Rare Birds”, sulle migliori imprenditrici australiane.

Il successo però non si improvvisa. Mandi, prima di lanciare il suo Babyology, ha infatti conseguito una laurea in Commercio e ha trascorso alcuni anni della sua vita lavorando nell’ambito delle pubbliche relazioni, tra l’Australia e San Francisco. A 23 anni lanciò un’azienda di biscotti e a 29 fondò Babyology. In occasione del Marketing Business Summit 2019, Mandi spiegherà quali sono le tecniche che le hanno permesso di raggiungere successo online, fornendo anche informazioni utili su come costruire, gestire e far crescere una grande comunità digitale, gestire al meglio un’attività basata su cloud, generare contenuti a pagamento di alta qualità e gestire il funzionamento dei siti Web con un intero team remoto.

Durante l’evento gli interventi in lingua straniera saranno seguiti da un’efficace traduzione simultanea, per permettere a chiunque di non perdersi concetti chiave, nemmeno quando a parlare saranno i relatori internazionali. Cosa aspettate quindi? Approfittate dello sconto di 50 euro che potrete ottenere per tutto ottobre sul costo del biglietto iscrivendovi tramite il nostro link e usando il coupon “toms”, ma sbrigatevi, perché il 18 ottobre il prezzo dei biglietti aumenterà.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO «