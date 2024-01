SUPER sconto su questo utilissimo robot da cucina Moulinex! (-28%)

Immaginatevi un elettrodomestico capace di semplificare notevolmente le vostre preparazioni culinarie, facendovi risparmiare tempo e fatica e ottenendo risultati eccellenti. Ebbene, tutto ciò esiste veramente e si chiama Moulinex Companion XL: questo robot da cucina multifunzione vi conquisterà con la sua ampia capacità di 3L ed è dotato di 12 programmi automatici e 6 accessori inclusi. La bella notizia? Ora è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 499,99€ anziché 697,81€, con uno sconto del 28%!

Moulinex Companion XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Companion XL è ideale per chiunque desideri portare in tavola cibi fatti in casa, sani e gustosi, senza il dispendio di tempo tipico della cucina tradizionale. Potrete, infatti, sentirvi dei propri chef stellati, preparando ricette che spaziano dai semplici contorni ai piatti più elaborati in poco tempo. Con 12 programmi automatici, il robot vi darà sempre il massimo della creatività culinaria senza fatiche, svolgendo diverse funzioni come cuocere, cuocere a vapore e mescolare, il tutto coprendo un'ampia gamma di temperature.

Pensato per i pratici dell'organizzazione e i nemici dello spreco, il robot da cucina Moulinex è una vera gemma per mantenere ordine e pulizia: gli strumenti inclusi si lavano, infatti, comodamente in lavastoviglie, alleggerendo il dopo cena. In più, grazie alla ottima silenziosità, non disturberà le vostre chiacchiere o il relax post-mangiata. Inoltre, le sua possibilità si ampliano ulteriormente all'app Moulinex, la quale comprende, per esempio, la funzione "Nel mio frigorifero" che vi aiuterà a ridurre gli sprechi alimentari.

Nonostante il prezzo non sia chiaramente accessibile a tutti, questo robot da cucina rappresenta, senza dubbio, un investimento più che giustificato per valorizzare il tempo passato in cucina e stupire con preparazioni impeccabili. La facilità di pulizia e conservazione, unita alla possibilità di esplorare ricette tramite l'app Moulinex, rende questo elettrodomestico un alleato incredibile da avere in cucina, rendendovi dei veri e propri chef. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo!

