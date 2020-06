N26 riconosciuta da Forbes come migliore banca d’Italia

Il Covid-19 ha fatto colare a picco le risorse tradizionali di tante società, ma chi ha fondato tutto il suo impero sul digitale, continua a raccogliere frutti e a crescere in modo esponenziale. È il caso di N26, la banca tedesca completamente online e a portata di smartphone che, secondo la rivista di Forbes, viene riconosciuta come la migliore banca di Italia.

Infatti, secondo quanto riportato dalla prestigiosa rivista americana, che ha redatto la classifica delle migliori banche del mondo, N26 risulta il migliore istituto bancario del nostro Paese, in base a diversi attributi chiave, come fiducia, commissioni, servizi digitali e consulenza finanziaria.

Si tratta di un indicatore molto importante per il settore bancario, che nonostante l’attuale crisi dovuta alla pandemia, resta solido in determinate realtà come quella di N26.

La banca digitale N26, che si è classificata prima anche in Austria, seconda in Spagna e Francia e #29 in Germania, si distingue dagli istituti tradizionali per non avere filiali fisiche, tuttavia offre prelievi bancomat gratuiti in tutto il mondo e recentemente la società è stata valutata ben 3,5 miliardi di dollari.

N26 tra le migliori banche del mondo e prima banca in Italia

N26 è una vera e propria banca nel vostro smartphone. Mettendo a disposizione un IBAN italiano, con N26 è possibile svolgere tutte le canoniche operazioni bancarie, come l’accredito dello stipendio o della pensione, l’addebito delle bollette, la consultazione del conto corrente, l’invio e la ricezione di bonifici e i pagamenti per mezzo della carta, sono interamente gestibili con l’app ufficiale N26.

Per saperne di più su N26, sulle nostre pagine potete sapere cos’è e come funziona il conto nato su smartphone. Se invece intendete aprire un conto N26 potete farlo da questa pagina.