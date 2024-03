Scopri la friggitrice top delle offerte di primavera Amazon (-25%)

Dopo avervi proposto le migliori offerte di primavera Amazon, facendovi un riepilogo nel nostro articolo principale, è il momento di continuare la ricerca dei migliori affari di questi giorni. Se siete amanti della cucina e vi interessano le friggitrici ad aria, sappiate che tra le offerte c'è anche la Ninja Foodi FlexDrawer, un modello dal design diverso dal solito. Il suo sconto del 25%, tra i più alti di sempre, vi permette di acquistarla a soli 199,99€, risparmiando oltre 60€ rispetto al suo prezzo medio.

Ninja Foodi FlexDrawer, chi dovrebbe acquistarla?

La Ninja Foodi FlexDrawer è una friggitrice ad aria innovativa che risponde alle esigenze di chi ama cucinare e, allo stesso tempo, desidera ottimizzare i tempi in cucina senza rinunciare alla qualità e alla varietà dei piatti. Grazie alla sua capacità di oltre 10 litri, suddivisa all'occorrenza in due zone di cottura indipendenti, è l'alleato ideale per le famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici, permettendo di preparare contemporaneamente diverse pietanze.

Con 7 funzioni disponibili, dal riscaldamento alla lievitazione, passando per la cottura croccante e arrosto, questo apparecchio è consigliato a chi cerca un'unica soluzione per svariate esigenze culinarie. Grazie poi alla sua capacità di ridurre i tempi di cottura fino al 65% rispetto a un forno tradizionale e di utilizzare fino al 45% di energia in meno, la Ninja Foodi FlexDrawer si rivela un ottimo acquisto anche per chi tiene al rispetto dell'ambiente e desidera contenere i costi delle bollette.

Tra le sue caratteristiche più apprezzate figura la possibilità di rimuovere il divisorio per trasformare le due zone in una unica "mega zona", ideale per alimenti di grandi dimensioni. Le componenti antiaderenti e lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia dopo l'uso un vero gioco da ragazzi. In offerta ora a 199,99€ anziché 264,99€, la Ninja Foodi FlexDrawer si presenta come una delle friggitrici ad aria più interessanti del momento, grazie alle offerte di primavera Amazon.

