Nissan rinnova la gamma: arrivano le nuove Micra e Leaf

Il panorama automobilistico Nissan è in piena evoluzione sotto la guida del nuovo CEO Ivan Espinosa, che ha delineato una strategia globale che coinvolge tutti i continenti. Con l'annuncio del piano a medio termine, il colosso giapponese ha tracciato una roadmap ambiziosa che abbraccia l'elettrificazione come cardine della propria rinascita. L'Europa riceverà ben quattro novità significative entro il 2026, mentre Nord America, Asia e altri mercati strategici vedranno l'introduzione di modelli completamente rinnovati. Questa strategia mira non solo a consolidare la presenza del marchio nei mercati tradizionali, ma anche a triplicare le vendite in regioni emergenti come l'India.

La strategia europea di Nissan punta decisamente sulla produzione locale di veicoli elettrificati. Il primo modello ad arrivare, entro la fine del 2025, sarà la Micra elettrica, che verrà assemblata nello stabilimento ElectriCity di Renault in Francia. Condividendo la piattaforma con la Renault 5 E-Tech, questa nuova Micra rappresenta un chiaro esempio della sinergia tra i due costruttori all'interno dell'Alleanza.

Contemporaneamente, vedrà la luce la terza generazione della Leaf, completamente ripensata in formato crossover familiare. Basata sulla piattaforma modulare CMF-EV, già utilizzata per l'Ariya, la nuova Leaf sarà equipaggiata con l'innovativo propulsore EV 3-in-1 sviluppato internamente da Nissan. Per la prima volta, questo modello offrirà cerchi in lega da 19 pollici e un tetto panoramico, elevando notevolmente il livello di comfort e design.

Non meno importante, la Qashqai riceverà entro fine 2025 la terza generazione del sistema e-Power, tecnologia ibrida innovativa che utilizza un motore elettrico per la trazione mentre un propulsore a benzina funge esclusivamente da generatore di corrente. Il 2026 segnerà invece il debutto della Juke completamente elettrica, completando così il rinnovamento della gamma europea.

Oltre l'Europa, il Nord America rappresenta un mercato cruciale per la rinascita di Nissan. Proprio Stati Uniti e Canada saranno i primi mercati a ricevere la nuova Leaf, affiancata entro l'anno dal Rogue plug-in hybrid. Il rinnovamento del Pathfinder e il lancio della nuova generazione della berlina Sentra completano le novità immediate per il marchio principale.

Anche il brand premium Infiniti vedrà un importante aggiornamento con il restyling del QX60 a tre file di sedili e l'introduzione di un allestimento Sport per il lussuoso QX80. La strategia a lungo termine prevede che dal 2026 lo stabilimento di Smyrna in Tennessee produrrà la quarta generazione del Rogue, primo modello americano a beneficiare della tecnologia e-POWER.

L'offensiva elettrica si completerà tra fine 2027 e il 2028 con la produzione di un SUV elettrico Nissan inedito e un SUV elettrico di lusso firmato Infiniti, ispirato al concept QXe, entrambi destinati a conquistare la fascia alta del mercato nordamericano con propulsioni a zero emissioni.

La strategia di Nissan non si limita ai mercati tradizionali. In India, l'obiettivo è particolarmente ambizioso: triplicare le vendite fino a raggiungere 95.000 unità entro il 2026, grazie all'introduzione di tre nuovi modelli specificamente sviluppati per le esigenze locali. L'Africa rappresenta un altro territorio con enormi potenzialità di crescita, dove Nissan punta a raddoppiare le vendite portandole a 110.000 unità attraverso il lancio di nuovi SUV e veicoli elettrici adattati alle diverse realtà del continente.

Nel Medio Oriente, la casa giapponese lancerà cinque nuovi SUV, inclusi modelli sviluppati in collaborazione con il centro tecnico indiano, sfruttando sinergie interregionali per ottimizzare costi e tempistiche di sviluppo. L'Oceania, infine, vedrà l'arrivo di un pick-up da una tonnellata, frutto della collaborazione con Mitsubishi Motors, oltre all'introduzione dei modelli elettrificati di punta come Ariya, la nuova Leaf e la Qashqai con propulsore e-Power di terza generazione.

La nuova strategia Nissan si fonda su un utilizzo intelligente delle piattaforme condivise all'interno dell'Alleanza con Renault e Mitsubishi. La Micra elettrica e la nuova Leaf rappresentano esempi perfetti di questo approccio, permettendo economie di scala significative senza compromettere l'identità dei singoli marchi. Questo approccio pragmatico all'elettrificazione consente a Nissan di accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile pur mantenendo sotto controllo i costi di sviluppo.

Il piano di Espinosa dimostra come Nissan stia adottando un approccio differenziato per ciascun mercato, riconoscendo che la transizione elettrica avverrà a velocità diverse nelle varie regioni del mondo. Mentre l'Europa riceve un'attenzione particolare per l'elettrificazione completa, altri mercati vedranno un mix di tecnologie che includono ibride, plug-in e veicoli completamente elettrici, in base alle infrastrutture locali e alle preferenze dei consumatori.