Non rimanere mai senza prese grazie a questa ciabatta, oggi a un PREZZO STRACCIATO! -40%

Se state cercando una multipresa elettrica versatile e sicura per la vostra casa o ufficio, questa offerta su Amazon è imperdibile. La ciabatta multipresa AONOKA da 5 posti è disponibile a soli 23,99€, grazie all'attivazione di un coupon sconto del 40% sul prezzo di listino di 39,99€. Un'opportunità perfetta per acquistare un prodotto di qualità a un prezzo competitivo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori ciabatte multipresa per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

Multipresa elettrica 5 Posti AONOKA, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa presa multipla salvaspazio offre 5 prese Schuko polivalenti, compatibili con spine 3 poli Tipo L 10A/16A e Tipo C, E, F 10A/16A, garantendo la massima flessibilità d'uso. Le prese sono disposte con un angolo di 45°, permettendo di collegare più dispositivi senza problemi di ingombro. Un'opzione ideale sia per l'uso domestico che in ufficio, adattandosi perfettamente a ogni ambiente.

Uno dei punti di forza di questa ciabatta elettrica è la presenza di interruttori indipendenti per ciascuna presa. Questo sistema consente di gestire separatamente l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati, riducendo i consumi energetici e aumentando la sicurezza. Anche la porta USB dispone di un controllo indipendente, eliminando il problema dello standby prolungato e prolungando la vita dei vostri dispositivi elettronici.

Dotata di un cavo corto da 0,1 m e di una spina italiana 16A 2P+T a 90°, questa multipresa da parete permette di trasformare una sola presa a muro in 5 prese aggiuntive. Il design include tre fori per il fissaggio a parete, rendendola facile da installare e mantenendo l'ambiente sempre ordinato.

Un ulteriore vantaggio è la ricarica rapida USB PD20 e QC3.0, che permette di alimentare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, senza bisogno di adattatori esterni. Il sistema di protezione integrato include soppressione di sovratensione, protezione da sovraccarico e surriscaldamento, garantendo una ricarica sicura ed efficiente.

Realizzata con materiali ignifughi e componenti in rame di qualità, questa ciabatta multipresa protetta è certificata CE e ROHS, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo. Perfetta per case, uffici, hotel e dormitori, offre una soluzione affidabile per gestire più dispositivi contemporaneamente.

Attualmente disponibile a 23,99€ invece di 39,99€, questa multipresa AONOKA rappresenta un acquisto vantaggioso per chi cerca un prodotto funzionale e sicuro. Approfittate dello sconto del 40% attivando il coupon direttamente sulla pagina Amazon e rendete più efficiente la vostra gestione dell'alimentazione elettrica.

Vedi offerta su Amazon