Amazon Business: 20% di sconto sul primo acquisto fino a 100 euro

Amazon offre la possibilità di ottenere uno sconto del 20% iscrivendosi al programma Amazon Business! Scopriamo insieme come.

Se avevate intenzione di sottoscrivere un abbonamento Amazon Business, allora questo è davvero il momento migliore per farlo! Il servizio di Amazon dedicato alle aziende, infatti, offre oggi l’opportunità di ricevere 20€ di sconto sul primo acquisto fino ad un massimo di 100€ di spesa!

Usufruire della promozione è estremamente semplice, in quanto basta semplicemente iscriversi ad Amazon Business ed attendere la verifica dei dati aziendali da parte della piattaforma. Per aderire all’offerta non dovrete far altro che cliccare su questo link, o sul banner sottostante ed inserire tutti i vostri dati aziendali.

Termini e condizioni dell’offerta

Offerta valida dal 18/07/19 al 31/12/19

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account Amazon Business.

Offerta limitata ai nuovi clienti Amazon Business che hanno effettuato la registrazione attraverso canali selezionati

Potrai iniziare ad utilizzare il tuo codice promozionale entro 48 ore dalla verifica dell’account e fino alle 23:59 del 31/12/19.

Promozione limitata ai primi 10,000 account creati su Amazon Business

L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it di prodotti e contenuti digitali venduti rispettivamente da Amazon EU S.à r.l. e da Amazon Media EU S.à r.l.. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it

I contenuti digitali sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia e sono soggetti alle condizioni d’uso di Amazon Media EU S.à r.l.

I prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo. Non è possibile separare le spedizioni.

Si applicano le Condizioni d’uso dei buoni sconto Amazon.it.

Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto suwww.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

