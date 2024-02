Kit di sicurezza Blink Outdoor + Blink Mini a soli 108€! (-32%)

Per tutti coloro che desiderano aumentare la sicurezza della propria abitazione, vi segnaliamo il bundle esclusivo di Amazon che include la Blink Outdoor, una telecamera di sicurezza in HD senza fili, dotata di visione notturna a infrarossi, e la Blink Mini, una telecamera di sicurezza intelligente per interni con video HD a 1080p. Questo pacchetto includerà anche un Blink Sync Module 2, consentendovi un controllo facilitato di tutti i vostri dispositivi Blink. Originariamente disponibile a 159,97€, ora è in offerta a soli 108,48€, facendovi risparmiare il 32%.

Kit di sicurezza Blink, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle offerto, composto da una videocamera Blink Outdoor, un Blink Sync Module 2, e una videocamera Blink Mini, è l'ideale per coloro che desiderano una soluzione completa ed efficace per la sicurezza della propria abitazione, sia interna che esterna. A chi vuole monitorare la propria casa giorno e notte, con la possibilità di ricevere notifiche direttamente sul telefono in caso di rilevazione di movimento, questo pacchetto va sicuramente a soddisfare tali esigenze. Grazie alla visione notturna a infrarossi e alla resistenza agli agenti atmosferici della Blink Outdoor, insieme alla praticità e alta qualità video della Blink Mini per gli interni, questo bundle è perfetto per chi cerca la tranquillità senza compromessi.

Questo kit si rivolge soprattutto a chi presta attenzione al rapporto qualità-prezzo senza voler rinunciare a delle prestazioni elevate. La lunga durata della batteria, che arriva fino a due anni per la Blink Outdoor, e le funzionalità di personalizzazione delle notifiche di movimento tramite l'app Blink Home Monitor, rendono questi dispositivi particolarmente adatti per gli utenti desiderosi di un sistema di sicurezza domestica flessibile, affidabile e di facile gestione. Inoltre, la possibilità di salvarsi e condividere i video localmente o nel Cloud, aggiunge un ulteriore livello di comodità e sicurezza.

A soli 108,48€, questo bundle rappresenta un'affare eccezionale per chi cerca una soluzione completa di sicurezza domestica, combinando la flessibilità della telecamera esterna Blink Outdoor con la praticità e la chiarezza della Blink Mini per interni.

