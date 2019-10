Vodafone Internet Unlimited con 6 mesi di Amazon Prime, l’offerta perfetta in vista del Black Friday

Se volete passare alla fibra o siete comunque in cerca di un contratto vantaggioso per la connessione domestica, Vodafone Internet Unlimited è in offerta a 27,90 euro al mese con tutto incluso. In più iscrivendosi online si avranno 6 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime.

Vivete in una delle tante città già raggiunte dalla fibra ottica o comunque volete cambiare operatore per la vostra connessione domestica e siete in cerca di un’offerta vantaggiosa? Fino al prossimo 29 ottobre, Vodafone Internet Unlimited è in promozione a 27,90 euro al mese con tutto incluso. In più, iscrivendosi online, si avranno 6 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime. Insomma, la soluzione perfetta in vista del Black Friday di novembre che aprirà la stagione natalizia degli acquisti di regali.

Amazon Prime, infatti, per chi ancora non lo conoscesse, è un servizio che consente agli utenti Amazon di usufruire di spedizioni gratuite con consegna in un giorno lavorativo su oltre 2 milioni di prodotti e in due o tre giorni su molti altri. Nel pacchetto inoltre è compreso anche l’accesso agli oltre 2 milioni di brani in streaming di Amazon Music, tutti i film e le serie TV di Amazon Prime Video e molto altro ancora.

Normalmente Amazon offre un solo mese gratuito di prova per il servizio Prime, finito il quale l’utente pagherà 3,99 euro al mese oppure a 36 euro all’anno, quindi circa 3 euro al mese. Avere sei mesi gratuiti compresi nel prezzo è quindi un’occasione imperdibile.

Nel pacchetto Vodafone in promozione, oltre alla connessione in fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbps, è compreso anche il contributo di attivazione una tantum di 24 euro, le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il router Vodafone Station, tutti i servizi di Vodafone Ready, una SIM dati con 30 Giga al mese per navigare anche fuori casa con tablet e chiavette, e tutte le serie TV e i film di Vodafone TV (quest’ultima offerta è disponibile solo per chi attiverà un contratto su fibra FTTH).

