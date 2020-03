Offerte del giorno Amazon, ebook a 99 centesimi e sconti su robot aspirapolvere

Siamo ormai a metà della terza settimana di marzo e, come avrete visto, il mese si sta rivelando particolarmente proficuo dal punto di vista delle offerte, e questo al netto dell difficile situazione che imperversa ormai in tutto il mondo e che, per ciò che ci riguarda, ci ha obbligati tutti a restare a casa da ormai oltre 10 giorni. Dato il momento critico, e la conseguente noia che ne deriva, non c’è davvero occasione migliore per spulciare il catalogo di offerte Amazon, complice il fatto che il popolare store online riesca ancora a garantire spedizioni in tutto il paese, con tanto di rapidità delle spedizioni Prime, in arrivo come sempre entro 48 ore dall’acquisto.

Anche oggi, dunque, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle offerte disponibili in cui, come vedrete, c’è un grande ritorno degli sconti dedicati agli aspirapolvere robot il che, con l’imminente arrivo delle pulizie di primavera, non è che un bene. Prima, tuttavia, ci preme segnalarvi che sempre su Amazon, e per la precisione tra le offerte relative alle letture digitali per Kindle, sono presenti innumerevoli sconti, con libri anche a soli 0,99 centesimi! Un’offerta ottima per chi, intrappolato dalla noia, è alla ricerca di un passatempo gradevole ed economico: quale occasione migliore, infatti, per riscoprire il piacere di leggere? Probabilmente nessuna!

Prima di procedere, vi ricordiamo inoltre che qualora siate degli amanti della lettura, o voglia diventarlo, su Amazon è disponibile a soli 9,99€ al mese, la sottoscrizione all’abbonamento di Kindle Unlimited, ormai celebre servizio di ebook che vi permetterà, ad un costo ridicolo, di usufruire liberamente di un catalogo di oltre 1 milioni di testi e credeteci: non c’è compagnia migliore in questo difficile momento di quarantena! Detto questo, come vi avevamo anticipato non è tutto qui ed anzi, oggi tornano in sconto anche diversi aspirapolvere robot, tra cui vi segnaliamo il grande ritorno in promozione dell’ottimo robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO 920, arrivato sul mercato appena qualche mese fa, e dotato di tecnologia laser Smart Navi 3.0, che permette una mappatura perfetta della superficie di casa, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza e senza rischiare che il robot possa incastrarsi o bloccarsi nel corso della sua pulizia erratica. Venduto generalmente a 549,99€, è oggi in sconto a 449,98€! Non il prezzo più basso di sempre, ma certamente un’ottimo sconto per chiunque cerchi un alleato nelle pulizie domestiche.

Ovviamente non è finita qui, ed anzi le offerte del giorno sono ancora numerosissime e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una piccola selezione di articoli consigliati, cosicché possiate rintracciare subito gli sconti migliori sui prodotti proposti. Come sempre, vi consigliamo comunque di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

