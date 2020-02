Offerte del giorno Amazon: sconti su mouse e cuffie Logitech

Lasciatici alle spalle il mese di gennaio, è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte Amazon di questi primi giorni di febbraio mese che, come immaginerete, sarà dedicato – almeno nella sua prima parte – alle prime promozioni per San Valentino. Ovviamente occorrerà attendere ancora qualche giorno prima che le offerte per la festa degli innamorati inondino la rete, tuttavia pare che Amazon stia già proponendo le prime, timide, promozioni a tema come, ad esempio, quella relativa ad alcuni prodotti Jabra che, proprio in occasione di San Valentino, sono in sconto su Amazon con dei prezzi non eccezionali, ma sicuramente intriganti.

Siamo ovviamente solo all’inizio e, se siete alla ricerca di idee per un ottimo regalo per la vostra lei o il vostro lui allora vi invitiamo a tenere d’occhio le nostre pagine nei prossimi giorni dove, ve lo garantiamo, vi proporremo alcune idee per acquisti al top anche per il vostro San Valentino! Passando invece alle offerte del giorno, vi segnaliamo, innanzitutto, che su Amazon sono ancora disponibili in sconto le ottime DRAM Crucial Ballistix, con sconti che arrivano anche al 28% del prezzo originale! Un’ottima occasione, insomma, per portarsi a casa DRAM di altissimo livello e qualità a prezzi, tutto sommato, molto contenuti. Inoltre, vi segnaliamo l’ottima offerta relativa l’headset gaming Logitech G PRO X, dotato di driver PRO-G da 50 mm e compatibile con PC, PS4, Switch e Xbox One!

Arrivate sul mercato appena 6 mesi fa al prezzo di 106,99€, queste ottime cuffie gaming dispongono di audio surround 7.1 di nuova generazione, per garantire una maggiore percezione della posizione e delle distanze, nonché di driver avanzati per un suono più pulito ed avvolgente. Costruite con una struttura in acciaio e alluminio, sono progettate per durare, pur garantendo leggerezza e comodità. Delle ottime cuffie insomma, che sono disponibili oggi su Amazon allo straordinario prezzo di appena 89,99€ euro. Un vero e proprio affare per chiunque sia alla ricerca di un headset PRO ad un prezzo più che ragionevole. Ovviamente non è finita qui e le offerte su Amazon sono ancora numerosissime! Come sempre, ne abbiamo selezionate per voi alcune, ma l’invito è quello di quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

