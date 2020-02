Offerte del giorno Amazon, tanti piccoli elettrodomestici in forte sconto

Nuovo giorno, nuova serie di offerte su Amazon che, come visto già nel corso della giornata di ieri, sembrerebbe star puntando fortissimo alle offerte dedicate al mondo degli elettrodomestici, con sconti e promozioni in favore di tante articoli per la cura della casa e per la cucina. Offerte a dir poco ottime per chiunque sia alla ricerca di prezzi d’occasione per dare una svecchiata alla propria dotazione casalinga o, perché no, magari perfetti per chi è invece alla ricerca di un ottimo regalo di San Valentino all’insegna della tecnologia per la casa, con offerte che investono articoli utilissimi e interessanti tra cui forni a microonde, aspirapolvere robot, scope elettriche e non solo.

Ed a proposito di San Valentino: se siete alla ricerca di consigli ed idee regalo per il vostro valentino o la vostra valentina, fate un salto alla nostra pagina dedicata, così da scoprire tutti i nostri consigli dedicati sia ai regali per lui che ai regali per lei.

Ciò detto, diamo un’occhiata anche oggi a quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, andando alla scoperta degli ottimi prodotti proposti oggi dal portale. Come detto, la giornata è tutta all’insegna di elettrodomestici per la casa e per la cucina, ma se proprio dovessimo scegliere un prodotto di punta, sceglieremmo sicuramente l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 671, che grazie al suo sistema di pulizia a 3 fasi permette di raccogliere dalle briciole fino allo sporco più fine ed è indicato per i peli degli animali domestici.

Si tratta di un ottimo prodotto, uno dei migliori della serie 600 di iRobot, dotato di una testina pulente che adatta l’altezza per tenere le due spazzole multi-superficie sempre a contatto con la superficie da pulire, rivelandosi un ottimo alleato anche nella pulizia dei tappeti. Munito della tecnologia “Dirt Detect”, è in grado di riconoscere le concentrazioni di sporco, effettuando una pulizia più profonda delle superfici, ed essendo compatibile con Alexa, permette una automatizzazione completa e programmabile della pulizia di casa. Insomma, un ottimo prodotto per la pulizia automatizzata della casa che dai precedenti 349,90€, è oggi in vendita ad appena 239,99€. Un autentico affare!

Ovviamente, il Roomba 671 è solo uno dei prodotti che vogliamo proporvi per questa ottima giornata all’insegna degli sconti e, come sempre, ci siamo prodigati nel creare per voi una piccola selezione di offerte. L’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!