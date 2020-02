Offerte del giorno Amazon, super sconto Logitech G935

Una nuova settimana, la seconda di febbraio, prende ufficialmente il via, e con essa sale l’attesa per quello che sarà la giornata più attesa e desiderata del mese: stiamo ovviamente parlando di San Valentino, giornata dedicata agli innamorati che, come da buona tradizione, stiamo rendendo protagonista delle nostri più recente guide agli acquisti. Dunque anche stamattina lo ribadiamo: se siete alla ricerca di consigli ed idee regalo per il vostro valentino o la vostra valentina, fate un salto alla nostra pagina dedicata, così da scoprire tutti i nostri consigli dedicati sia ai regali per lui che ai regali per lei.

Ribadito questo, è ovviamente arrivato il momento di dare un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno su Amazon, in quella che è una settimana praticamente all’insegna dei soli elettrodomentstici, con un’unica, ottima, eccezione.

Dopo le offerte di qualche settimana fa relative ai prodotti Logitech, tornano infatti in sconto sul portale le ottime Logitech G935, cuffie gaming uscite appena un anno fa al prezzo di circa 190 euro e vivamente consigliate a quanti sono alla ricerca di un headset dalle straordinarie prestazioni e senza l’ingombro dei cavi. Seppur molto simili nel design alle precedenti G933, queste G935 hanno introdotto diverse migliorie dal punto di vista audio, specie grazie ai nuovi driver da 50mm ad alte prestazioni.

Al tempo della recensione, il nostro fu un giudizio molto positivo e, ancora oggi, le consideriamo un acquisto molto valido se si è alla ricerca di un headset dalle alte prestazioni. In vendita, in origine, a circa 190 euro, sono oggi – ovviamente – più abbordabili e, nello specifico, sono attualmente in promozione su Amazon a ben 109,99€, con uno sconto ancora più basso di quanto non avessimo registrato nel corso della loro più recente promozione.

Ovviamente non è tutto qui e, come detto, questa settimana sembrerebbe per lo più dedicata al mondo degli elettrodomestici per la pulizia, la cucina e non solo. Come sempre, nella volontà di proporvi solo i prodotti – a nostro giudizio – più interessanti, abbiamo creato per voi una piccola selezione di offerte, ma l’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!