Offerte del giorno Unieuro: sconti oltre il 50% su tantissimi prodotti

Con Amazon che sta pesantemente rallentando le spedizioni di beni non essenziali sappiamo bene che molti di vi stanno affrontato una vera e propria “crisi delle offerte”, convinti che le ottime promozioni e gli sconti sensazionali siano appannaggio unico dello store di Jeff Bezos. Per vostra fortuna mai concetto fu più errato relativo al mondo delle offerte, ed anzi sono molti gli store che stanno approfittando di questo difficile momento di reclusione in casa per aumentare a dismisura il loro parco offerte! Store come Unieuro che, come vedrete, ha messo sul piatto un ricco campionario di prodotti in sconto con offerte che arrivano anche a farvi risparmiare il 50% sul prezzo originale!

Prodotti eccezionali, come la smart TV Samsung QLED Q70R del 2019, ovvero quello che fino all’inizio di questo mese era uno dei modelli top di gamma tra le proposte della casa coreana. Al netto dell’arrivo della serie 2020, le smart TV QLED di Samsung riescono ancora a dire la loro, proponendosi con un effetto di blooming estremamente ridotto ed un sistema operativo Tizen compatibile con AirPlay 2, Apple iTunes e – tramite smart speaker – anche con Google Assistant e Alexa. Dotate di tecnologia Ultra Viewing Angle, i modelli del 2019 permettono una visione ottimale dello schermo da qualunque angolo di visione, sicché la Q70R offre la stessa qualità dell’immagine a tutte le angolazioni. Queste, ovviamente, sono solo alcune delle caratteristiche di questa straordinaria TV il cui prezzo originale era per altro decisamente alto, ovvero ben 3.499,00€, oggi in sconto, grazie ad Unieuro, ad appena 1.599,00€, con uno sconto applicato pari al 54%! Un vero e proprio affare!

Il bello è che non si tratta dell’unico affare proposto dal portale, ed anzi sono moltissime le offerte disponibili sullo store online tanto che, come sempre, abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti, stilando per voi una piccola lista di prodotti consigliati. Ovviamente, l’invito è comunque quello di consultare la pagina principale dedicata alle offerte del giorno, così da non perdervi nessuno degli ottimi sconti proposti dal portale. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

