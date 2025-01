OLED e Ambilight: il mix perfetto per il tuo nuovo TV, a un super prezzo da MediaWorld

Chi è alla ricerca di una smart TV top di gamma con tecnologia OLED non può lasciarsi sfuggire l’eccezionale offerta proposta da MediaWorld. Grazie al programma CLUB del portale, è possibile ottenere uno sconto extra del 18% su numerosi modelli, tra cui la Philips 48OLED769/12, il cui prezzo scende a circa 1.150€. Questa TV non solo garantisce immagini di qualità grazie al pannello OLED, ma integra anche la tecnologia Ambilight, che crea un’atmosfera coinvolgente e rende l’esperienza di visione ancora più immersiva.

Philips 48OLED769/12, chi dovrebbe acquistarla?

Il punto di forza di questa TV è il sistema Ambilight, una tecnologia esclusiva Philips che utilizza LED posizionati sul retro per proiettare fasci di luce colorata in base ai contenuti visualizzati sullo schermo. Questo effetto luminoso contribuisce ad aumentare la percezione della grandezza del display e a immergere lo spettatore in film, sport, musica e giochi con un livello di coinvolgimento unico. A rendere il tutto ancora più spettacolare ci pensa il processore P5 con intelligenza artificiale, che elabora le immagini in modo avanzato per offrire dettagli precisi, colori vividi e un contrasto eccezionale.

Oltre alla qualità visiva, la Philips 48OLED769/12 si distingue per la sua piattaforma smart basata su TITAN OS, che permette di accedere rapidamente a contenuti di vario genere, suggerendo film e serie in base alle preferenze dell’utente. Gli amanti del gaming troveranno poi un’alleata perfetta: grazie a un refresh rate di 120 Hz, supporto a G-Sync, VRR e FreeSync, e un input lag ridotto, l’esperienza di gioco è estremamente fluida e reattiva. Inoltre, il supporto a Dolby Vision garantisce immagini cinematografiche di altissimo livello.

Infine, il design elegante della TV, con piedini in metallo, dimostra l’attenzione di Philips verso la qualità anche estetica del prodotto. La compatibilità con Matter, Control4, Alexa e Google Assistant consente un’integrazione perfetta con la smart home, mentre la tecnologia DTS Play-Fi permette di collegare facilmente soundbar e altoparlanti wireless. Con tutte queste caratteristiche, la Philips 48OLED769/12 rappresenta una delle migliori scelte disponibili per chi desidera un’esperienza di visione ottimale.

