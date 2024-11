Le migliori App per la tua smart TV

Le Smart TV hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo i contenuti multimediali, trasformando il tradizionale televisore in un vero e proprio centro di intrattenimento intelligente. Nel 2024, questi dispositivi sono diventati ancora più sofisticati, offrendo un'ampia gamma di funzionalità e possibilità di personalizzazione attraverso le applicazioni, che rappresentano il cuore pulsante dell'esperienza utente, con anche la possibilità di utilizzare dei dispositivi per rendere Smart dei vecchi TV.

La crescente popolarità delle Smart TV riflette un cambiamento fondamentale nelle abitudini di consumo dei media: sempre più persone stanno abbandonando la televisione tradizionale a favore di servizi di streaming e contenuti on-demand. Questo cambiamento ha portato a una vera e propria proliferazione di app specializzate, ciascuna progettata per soddisfare specifiche esigenze degli utenti, dalla visione di film e serie TV al controllo della casa intelligente, passando per informazioni locali e intrattenimento interattivo, rendendo questi dispositivi sempre più simili ai nostri telefoni. Ovviamente è anche possibile collegare il proprio PC a una Smart TV, ma parliamo in questo caso di soluzioni integrate.

I principali sistemi operativi per Smart TV - Android TV, webOS di LG, Tizen di Samsung e Fire TV di Amazon - offrono ciascuno un proprio ecosistema di applicazioni, con punti di forza e caratteristiche distintive. La scelta del sistema operativo influenza direttamente l'accesso alle app disponibili e l'esperienza utente complessiva. Nel panorama attuale, le app non sono più solo strumenti per lo streaming video, visto che permettono di:

Accedere a contenuti di intrattenimento premium e gratuiti

Gestire dispositivi smart home

Ricevere informazioni in tempo reale su meteo e notizie

Partecipare a sessioni di fitness

Giocare a videogiochi in streaming

Controllare la riproduzione musicale

Personalizzare l'esperienza di visione

L'integrazione con assistenti vocali come Google Assistant, Alexa e Siri ha ulteriormente semplificato l'interazione con questi dispositivi, permettendo il controllo con la voce delle funzionalità della TV e delle app installate. La scelta delle app giuste può trasformare radicalmente l'esperienza d'uso delle migliori Smart TV, massimizzandone il potenziale e adattandola alle proprie esigenze specifiche. Tuttavia, soprattutto considerando le differenze tra i vari sistemi operativi e le limitazioni hardware dei diversi modelli. è bene partire da dei consigli specializzati.

In questa guida completa, esploreremo tutto ciò che c'è da sapere sulle app per Smart TV: dall'installazione alla scelta dei contenuti più adatti, con consigli pratici e raccomandazioni basate su test approfonditi e feedback degli utenti, per aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro dispositivo.

Come installare delle app nelle Smart TV

L'installazione delle app su una Smart TV varia in base al sistema operativo del dispositivo, ma il processo segue generalmente alcuni passaggi fondamentali, iniziando ovviamente con la necessità di collegare a Internet il proprio televisore. Ecco una guida completa per i principali sistemi:

Android TV

Accedere al Google Play Store dalla schermata principale

Effettuare l'accesso con un account Google

Utilizzare la barra di ricerca o sfogliare le categorie

Selezionare l'app desiderata e premere "Installa"

Attendere il completamento del download e dell'installazione

L'app sarà disponibile nella schermata principale o nel menu app

Samsung Smart TV (Tizen)

Premere il tasto Home sul telecomando

Selezionare "Apps" o l'icona dello Smart Hub

Navigare nel Samsung App Store

Selezionare l'app desiderata

Cliccare su "Installa" o "Scarica"

L'app verrà aggiunta automaticamente alla barra delle applicazioni

LG Smart TV (webOS)

Premere il tasto Home sul telecomando

Selezionare "LG Content Store"

Cercare l'app desiderata tramite categorie o barra di ricerca

Selezionare "Installa"

Attendere il completamento dell'installazione

L'app apparirà nel launcher principale

Prima di procedere con l'installazione di ogni applicazione, è bene verificare lo spazio disponibile prima di installare nuove app, nonché gli aggiornamenti del dispositivo.

Ecco come risolvere invece alcuni problemi comuni:

App non disponibile: verificare la compatibilità con il modello di TV

Errori di download: controllare la connessione internet e riavviare la TV

Spazio insufficiente: disinstallare app non utilizzate

Crash delle app: cancellare la cache o reinstallare l'applicazione

Quali sono le migliori app gratuite per guardare contenuti in streaming senza abbonamento?

Esistono diverse app legali che offrono contenuti di qualità senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Tra queste spicca Pluto TV, una piattaforma che si distingue per la sua ampia varietà di canali tematici in diretta e un ricco catalogo on-demand di film e serie TV. La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva e user-friendly, con contenuti ben organizzati per categorie e una qualità video che arriva fino al 1080p. Nonostante sia supportata dalla pubblicità, gli inserti pubblicitari sono discreti e non invasivi, garantendo un'esperienza di visione piacevole.

RaiPlay rappresenta l'eccellenza del servizio pubblico italiano nel mondo digitale, offrendo gratuitamente l'accesso completo al vasto catalogo Rai. La piattaforma permette di seguire le dirette di tutti i canali nazionali e propone un'ampia selezione di contenuti esclusivi e produzioni originali. Particolarmente prezioso è l'archivio storico della televisione italiana, una vera e propria miniera d'oro per gli appassionati di cultura e storia del nostro paese. La sezione dedicata ai documentari è particolarmente curata, mentre la qualità dello streaming si adatta automaticamente alla connessione disponibile.

Mediaset Infinity, nella sua sezione gratuita, offre un'esperienza completa per gli amanti dell'intrattenimento televisivo italiano. Gli utenti possono accedere alla diretta dei canali Mediaset e a un vasto catalogo di contenuti on-demand, che include film, serie TV, reality show e programmi di intrattenimento. Una caratteristica particolarmente apprezzata è la disponibilità degli ultimi sette giorni di programmazione, che permette di recuperare facilmente i contenuti persi. Sebbene sia richiesta una semplice registrazione gratuita, la piattaforma mantiene la sua accessibilità, bilanciando la presenza di pubblicità con una buona qualità del servizio.

YouTube si è evoluto ben oltre la sua originale vocazione di piattaforma di condivisione video, diventando una fonte inesauribile di intrattenimento gratuito di qualità. La piattaforma ospita numerosi canali tematici dedicati a film e serie TV, oltre a una crescente collezione di contenuti originali YouTube di alta qualità. Il servizio eccelle particolarmente nell'offerta di documentari e programmi educativi, mentre la funzionalità di live streaming permette di seguire eventi in diretta da tutto il mondo. La personalizzazione dell'esperienza utente, attraverso suggerimenti basati sulle preferenze individuali, rende YouTube uno strumento sempre più sofisticato per la fruizione di contenuti gratuiti.

Quali sono le app di streaming video più popolari e indispensabili per una smart TV nel 2024?

Parlando invece delle applicazioni a pagamento per lo streaming, Netflix mantiene la sua posizione di leader nel settore, distinguendosi per le sue produzioni originali di prestigio e un'interfaccia utente costantemente aggiornata. La piattaforma ha potenziato le sue funzionalità di personalizzazione, introducendo algoritmi ancora più sofisticati per i suggerimenti e migliorando la qualità dello streaming fino al 4K HDR.

Amazon Prime Video si è affermato come un concorrente di primo piano, integrando perfettamente il servizio di streaming con i vantaggi dell'abbonamento Prime. La piattaforma ha arricchito il suo catalogo con contenuti sportivi esclusivi, tra cui la Champions League, oltre a produzioni originali di alto livello. La possibilità di noleggiare o acquistare contenuti non inclusi nell'abbonamento offre una flessibilità apprezzata dagli utenti.

Disney+ ha consolidato la sua presenza grazie all'imponente catalogo che include i marchi Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. La piattaforma si distingue per la qualità tecnica delle trasmissioni e per i contenuti family-friendly, ma ha saputo ampliare il suo target con produzioni più mature. L'integrazione di contenuti sportivi attraverso ESPN+ in alcuni mercati ha ulteriormente arricchito l'offerta.

DAZN si è imposto come il riferimento principale per gli appassionati di sport, con un'offerta che spazia dal calcio al basket, passando per gli sport da combattimento e il motorsport. La piattaforma ha migliorato significativamente la stabilità dello streaming e introdotto nuove funzionalità come il multiview e le statistiche in tempo reale.

Apple TV+ ha guadagnato terreno grazie a produzioni originali di altissima qualità, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. La piattaforma si distingue per l'eccellente qualità audio-video e per l'integrazione perfetta con l'ecosistema Apple, offrendo contenuti in 4K HDR e audio Dolby Atmos.

NOW (ex NOW TV) rimane un punto di riferimento per chi cerca un'alternativa flessibile alla TV tradizionale, offrendo i migliori contenuti Sky in streaming. La piattaforma si è rinnovata con un'interfaccia più moderna e pacchetti personalizzabili che includono sport, cinema e serie TV.

Paramount+ ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano, portando un catalogo ricco di contenuti storici e nuove produzioni originali. La piattaforma si distingue per la varietà di generi offerti e per l'accesso a show iconici e film di successo degli studios Paramount.

Discovery+ completa il quadro delle piattaforme essenziali, specializzandosi in contenuti lifestyle, documentari e reality show. La piattaforma ha ampliato la sua offerta con produzioni originali italiane e internazionali, mantenendo un focus sulla programmazione factual e sull'intrattenimento non-fiction.

È bene fare anche una parentesi per il gaming, che con piattaforme come Gaming Hub di Samsung è infatti diventato accessibile anche su Smart TV, fruendo nello specifico di Xbox Game Pass Ultimate, che permette di godere di centinaia di titoli a un prezzo mensile minimo.

Queste piattaforme hanno tutte sviluppato app ottimizzate per Smart TV, con interfacce intuitive e funzionalità avanzate come il controllo vocale e l'integrazione con gli assistenti digitali.

Quali sono le app più utili per la gestione della smart home attraverso la TV?

Nel 2024, la Smart TV si è evoluta diventando un hub centrale per il controllo della casa intelligente, offrendo un'interfaccia comoda e accessibile su grande schermo. SmartThings, sviluppata da Samsung, emerge come una delle applicazioni più complete per la gestione della smart home. L'app permette di controllare una vasta gamma di dispositivi compatibili, dalla illuminazione intelligente ai termostati, dalle telecamere di sicurezza agli elettrodomestici connessi. L'interfaccia su smart TV offre una visione d'insieme immediata dello stato della casa e permette di creare automazioni personalizzate con estrema facilità.

Google Home si distingue per la sua perfetta integrazione con l'ecosistema Android TV e la compatibilità con migliaia di dispositivi di diverse marche. L'applicazione offre un'esperienza utente raffinata, con la possibilità di gestire le routine quotidiane, monitorare i consumi energetici e controllare i dispositivi attraverso comandi vocali. La visualizzazione su grande schermo delle telecamere di sicurezza e dei videocitofoni smart rappresenta uno dei punti di forza più apprezzati.

Amazon Alexa sulla Smart TV trasforma il televisore in un centro di controllo completo per tutti i dispositivi compatibili con l'ecosistema Amazon. L'app permette di gestire le skill Alexa, visualizzare le telecamere Ring, controllare l'illuminazione e la temperatura, il tutto con un'interfaccia ottimizzata per la visualizzazione su grande schermo. La possibilità di utilizzare i comandi vocali attraverso il telecomando della TV rende l'esperienza ancora più immediata.

LG ThinQ offre un'esperienza integrata per gli utenti di Smart TV LG, con funzionalità specifiche per il controllo degli elettrodomestici smart del marchio e compatibilità estesa con dispositivi di terze parti. L'app si distingue per le sue funzionalità di diagnostica avanzata e per la capacità di suggerire ottimizzazioni basate sulle abitudini degli utenti.

Apple HomeKit, attraverso l'app Home su Apple TV, fornisce un'interfaccia elegante e sicura per il controllo dei dispositivi compatibili. Sebbene limitata all'ecosistema Apple, l'app offre un livello di integrazione e sicurezza superiore, con particolare attenzione alla privacy degli utenti e alla crittografia delle comunicazioni.

Le app per il monitoraggio energetico, come Energy Monitor e Smart Energy Hub, si sono evolute per offrire visualizzazioni dettagliate dei consumi domestici direttamente sulla TV. Queste applicazioni permettono di monitorare in tempo reale l'utilizzo di energia, identificare gli sprechi e ottimizzare i consumi attraverso suggerimenti personalizzati.

Tutte queste applicazioni hanno in comune l'attenzione all'usabilità su grande schermo, con interfacce ottimizzate per la visualizzazione a distanza e il controllo tramite telecomando. L'integrazione con gli assistenti vocali e la possibilità di creare scenari personalizzati rendono la Smart TV un punto di accesso privilegiato per la gestione della casa intelligente, offrendo una visione d'insieme e un controllo immediato di tutti i dispositivi connessi.

Quali sono le migliori app per contenuti locali (meteo, notizie, servizi pubblici) disponibili per smart TV?

Nel panorama delle Smart TV del 2024, le applicazioni per contenuti locali hanno assunto un ruolo sempre più rilevante, offrendo servizi personalizzati e informazioni in tempo reale. RaiNews24 si è evoluta ben oltre il tradizionale notiziario, trasformandosi in un hub informativo completo che integra notizie nazionali e locali, bollettini meteo dettagliati e informazioni sui servizi pubblici. L'app offre una copertura capillare del territorio italiano, con la possibilità di personalizzare il flusso informativo in base alla propria zona di residenza.

Il servizio meteorologico 3B Meteo ha sviluppato un'applicazione TV che si distingue per l'accuratezza delle previsioni e la ricchezza di dettagli. L'interfaccia, ottimizzata per la visualizzazione su grande schermo, offre mappe interattive, previsioni orarie, allerte meteo e webcam in diretta dalle principali località. La funzionalità di radar meteorologico in tempo reale permette di monitorare l'evoluzione delle precipitazioni con estrema precisione.

SkyTG24 ha potenziato la sua presenza sulle Smart TV con un'app che combina notiziari in diretta, approfondimenti tematici e servizi di pubblica utilità. La sezione dedicata ai contenuti locali include aggiornamenti sul traffico, qualità dell'aria, eventi culturali e informazioni sui trasporti pubblici. L'integrazione con i social media permette di seguire le notizie più rilevanti della propria comunità.

IO, l'app dei servizi pubblici, ha fatto il suo debutto sulle Smart TV, permettendo di accedere a una vasta gamma di servizi della pubblica amministrazione direttamente dal divano di casa. Gli utenti possono consultare scadenze, effettuare pagamenti, accedere a documenti e ricevere notifiche personalizzate relative ai servizi della propria area di residenza.

Nel settore dei trasporti pubblici, le app come Moovit e Citymapper hanno ottimizzato le loro interfacce per le Smart TV, offrendo informazioni in tempo reale su orari, ritardi e modifiche al servizio. La visualizzazione su grande schermo risulta particolarmente utile per pianificare gli spostamenti e monitorare più linee contemporaneamente.

Modelli di Smart TV consigliati

Fascia bassa

Questo televisore rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi. Il pannello da 50 pollici offre un'immersione ottimale per qualsiasi ambiente, mentre il Crystal Processor 4K garantisce immagini nitide e dettagliate. La tecnologia HDR migliora ulteriormente la resa cromatica, rendendo ogni scena più realistica e coinvolgente. L'esperienza audio-video viene ulteriormente arricchita dalla presenza di tecnologie esclusive Samsung. Il sistema Q-Symphony lavora in perfetta sintonia con la tecnologia OTS Lite per creare un'atmosfera sonora avvolgente e cinematografica. Il design Slim Look conferisce al televisore un aspetto elegante e moderno, perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente domestico. La componente smart è uno dei punti di forza di questo modello. L'integrazione con Bixby e la compatibilità con Alexa e Google Assistant permettono un controllo vocale completo del dispositivo. Il sistema operativo proprietario Samsung offre accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e garantisce un'esperienza utente fluida e intuitiva.

Questo televisore si rivela la scelta ideale per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico senza compromessi. La tecnologia QLED garantisce colori vividi e naturali, mentre il pannello 4K assicura una nitidezza superiore in ogni contenuto. Le funzionalità gaming avanzate lo rendono perfetto per i possessori di console next-gen, grazie alla modalità Game Mode Plus che riduce la latenza e migliora la reattività. L'interfaccia VIDAA U7 rappresenta uno dei punti di forza di questo modello, offrendo un'esperienza utente fluida e intuitiva. La presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice permette un controllo vocale completo, mentre il supporto per Dolby Vision e HDR10+ assicura una resa visiva cinematografica. Il sistema audio Dolby Atmos completa il pacchetto con un'esperienza sonora immersiva e avvolgente. La connettività è un altro aspetto fondamentale: il televisore è dotato di tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e supporto lativù 4K, garantendo la compatibilità con tutti gli standard di trasmissione attuali e futuri. La presenza di multiple porte HDMI e USB assicura la massima versatilità nell'utilizzo quotidiano.

Fascia media

Questo televisore rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi. Il processore Crystal 4K ottimizza ogni contenuto garantendo immagini nitide e dettagliate, mentre il design Slim Look si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La tecnologia Q-Symphony e OTS Lite assicura un audio coinvolgente e perfettamente sincronizzato. L'integrazione smart è uno dei punti di forza di questo modello. La compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant permette di controllare il televisore con semplici comandi vocali, mentre il sistema operativo intuitivo offre accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming. La presenza del sintonizzatore DVB-T2 garantisce inoltre la piena compatibilità con gli standard di trasmissione più recenti. Le funzionalità gaming non sono da meno: il televisore offre una modalità Game Enhancer che ottimizza automaticamente le impostazioni per garantire la migliore esperienza di gioco possibile, con tempi di risposta ridotti e una qualità visiva superiore. Il pannello da 50 pollici offre l'equilibrio perfetto tra dimensioni dello schermo e praticità d'uso.

Il televisore rappresenta la scelta ideale per chi desidera fare il salto di qualità verso la tecnologia quantum dot senza spendere cifre proibitive. La dimensione dello schermo da 55 pollici lo rende perfetto per soggiorni di medie dimensioni, mentre il supporto ai principali formati HDR garantisce un'esperienza visiva di alto livello con qualsiasi contenuto. Gli appassionati di gaming apprezzeranno particolarmente la modalità Game Mode Plus, che riduce la latenza e migliora la reattività durante le sessioni di gioco. La qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche rendono questo modello particolarmente interessante. Il pannello QLED 4K offre colori brillanti e naturali, mentre il processore di ultima generazione ottimizza ogni contenuto per la massima nitidezza. Il sistema operativo VIDAA U6 garantisce un'interfaccia fluida e reattiva, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+. La presenza di Alexa integrata permette inoltre di controllare il TV con semplici comandi vocali.

Fascia alta

Il televisore LG OLED B3 2023 si rivela la scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming che non accettano compromessi sulla qualità dell'immagine. Grazie alla tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti, questo TV garantisce neri perfetti e un contrasto infinito, elementi fondamentali per un'esperienza visiva di alto livello. Il processore α7 Gen6 implementa algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare costantemente la qualità dell'immagine. La presenza di due porte HDMI 2.1 con supporto fino a 48Gbps rende questo televisore particolarmente attraente per i possessori di console next-gen. Il Variable Refresh Rate (VRR) e la modalità gaming ottimizzata assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva, mentre la tecnologia Dolby Vision IQ e Dolby Atmos trasformano ogni contenuto in un'esperienza coinvolgente e realistica. L'interfaccia webOS 23 offre un'esperienza smart intuitiva e completa, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e funzionalità avanzate di personalizzazione. Il sistema ThinQ AI permette inoltre di controllare il televisore tramite comandi vocali, integrandosi perfettamente nell'ecosistema domestico smart.

Il televisore Samsung OLED S90DA rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming che ricercano prestazioni di alto livello. Grazie al processore NQ4 AI GEN2 e alla tecnologia di upscaling AI 4K, ogni contenuto viene ottimizzato per garantire la massima qualità possibile. La presenza del Motion Xcelerator 144Hz lo rende particolarmente appetibile per i videogiocatori che desiderano sfruttare al massimo le console di ultima generazione. L'esperienza visiva viene ulteriormente arricchita dal design LaserSlim, che conferisce al televisore un profilo incredibilmente sottile ed elegante, perfetto per qualsiasi ambiente. La tecnologia Q-Symphony lavora in sinergia con il Dolby Atmos per creare un'esperienza sonora avvolgente e cinematografica, trasformando il salotto in una vera sala home theater. Il sistema operativo integrato offre accesso a tutte le principali piattaforme di streaming, mentre la compatibilità con il digitale terrestre DVBT-2 garantisce la fruizione dei canali tradizionali con la massima qualità possibile. La calibrazione automatica dell'immagine e la gestione intelligente della luminosità assicurano sempre la migliore resa visiva, indipendentemente dalle condizioni ambientali.