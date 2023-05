Vi segnaliamo un’offerta Amazon che, ne siamo certi, risponderà all’esigenza di chiunque sia alla ricerca di uno spazzolino elettrico di qualità assoluta ma, al contempo, vorrebbe risparmiare qualche soldo sull’acquisto, anche in vista di quella che è l’ormai imminente Festa della mamma in cui questo prodotto potrebbe risultare un regalo ideale.

Di che stiamo parlando? Dell’ottimo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 9, qui per altro venduto nella sua “Special Edition” che, oltre allo spazzolino, include anche una speciale custodia di viaggio, attraverso il quale è persino possibile ricaricare lo spazzolino (cosa non comune!), il tutto con uno sconto del 45%, che abbassa il prezzo dagli originali 399,99€, a soli 219,99!

Non c’è dubbio che si tratti di un ottimo affare, visto che se si parla di uno dei migliori dispositivi mai prodotti dall’azienda e, certamente, di uno dei migliori spazzolini elettrici attualmente in circolazione, complici alcune caratteristiche tecniche proprie della gamma Oral-B iO, tra cui una IA che monitora e analizza lo spazzolamento dei denti!

Oral-B iO Series 9, infatti, è uno spazzolino smart, giacché racchiude una intelligenza artificiale che analizza moltissimi aspetti dell’attività di pulizia dei vostri denti, come durata della spazzolatura, pressione e frequenza, raccogliendo i risultati in una apposita app per tablet e smartphone, attraverso la quale potrete ricevere consigli e suggerimenti per migliorare la vostra igiene orale!

In tal senso, parliamo anche di uno spazzolino che dispone persino di un piccolo display a colori presente sul manico che, arricchito da alcune animazioni, vi segnalerà non solo le modalità di pulizia disponibili (ben 7, alcune delle quali progettate per andare incontro a specifiche esigenze di sensibilità dentale e gengivale), oltre ad offrirvi informazioni come carica della batteria e condizioni della testina.

Ciò detto, vi invitiamo ad approfittare subito di questa splendida offerta messa in campo da Amazon, e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando a questo sconto, così che possiate approfittare dell’offerta prima il prodotto vada esaurito, o prima che l’offerta termini del tutto.

