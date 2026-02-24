Avatar di Ospite Git Mind #337 0
0
quel giradischi Technics però... hanno tolto il polistirolo dal packaging, ok bello, ma quanto costerà? di quello non si parla mai
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro Scout #974 0
0
il BMAX30 con le ruote e il manico telescopico per portarlo in giro mi ha già convinto, perfetto per l'estate
Questo commento è stato nascosto automaticamente.