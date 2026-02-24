Panasonic è un nome fondamentale nel mercato dell’elettronica di consumo e nel corso di questi mesi e dei prossimi, il brand giapponese si prepara a lanciare una serie di nuovi prodotti pensati per una larga fetta di utenti. Di recente siamo volati a Monaco, per assistere al Panasonic Experience, un evento esclusivo a porte chiuse dove abbiamo "toccato" con mano tutte le novità raccontate da Masahiro Shinada (CEO e presidente di Panasonic) e non solo.

Partecipare a questa sessione non ha significato soltanto osservare dei nuovi prodotti, ma immergersi in una visione filosofica dell'azienda stessa. Tar nuovi dispositivi e un pensiero fondamentale verso l'ecosostenibilità, abbiamo avuto il piacere di notare come il gruppo voglia essere protagonista del settore, integrando diverse soluzioni meccaniche d’avanguardia e tante idee legate all'innovazione. Quello che segue sono una serie di prodotti che abbiamo avuto modo di vedere direttamente a Monaco di Baviera.

Technics SL-1500CS

Partiamo dal brand audio Technics, che per gli appassionati non ha certamente bisogno di presentazioni. Technics ha svelato il nuovo SL-1500CS, un giradischi a trazione diretta che rappresenta il culmine di una transizione tecnologica iniziata qualche anno fa. La vera anima di questo modello è la tecnologia ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive). Come ci ha raccontato con orgoglio Frank Balzuweit, Senior Product Manager di Technics Europe, questa innovazione deriva direttamente dai loro amplificatori digitali top di gamma. L'obiettivo è ambizioso quanto concreto: eliminare le vibrazioni del motore fino ai limiti della misurabilità.

Abbiamo osservato da vicino come è costruito il motore senza nucleo in ferro, un design che elimina intrinsecamente il "cogging" (gli scatti nella rotazione), ma è grazie al controllo digitale ΔΣ-Drive che la stabilità rotazionale raggiunge una fluidità estrema. Nonostante si tratti di un modello posizionato nella fascia entry-level del catalogo audiofilo, la qualità costruttiva non scende a compromessi. Il telaio in alluminio pressofuso è integrato con materiali plastici rinforzati in fibra di vetro, creando una struttura a due strati che smorza ogni risonanza esterna.

Il comfort per l'utente punta a essere altrettanto curato. Il giradischi arriva con una testina Ortofon 2M RED già montata, pronto all'uso, e include un utilissimo sollevatore automatico del braccio per preservare la durata dei vinili. Il tutto è racchiuso in una nuova, elegantissima finitura grigio metallizzato. Un dettaglio che ci ha colpito positivamente è l'approccio alla sostenibilità: il packaging è ora totalmente privo di polistirene espanso, sostituito da cartone sagomato, a conferma dell'impegno del gruppo verso la riduzione dell'impatto ambientale.

La nuova gamma TV

Passando al comparto video, Panasonic ha presentato una gamma 2026 imponente, che spazia dagli OLED professionali ai nuovi QD Mini-LED. Il tema centrale di quest'anno è stato chiaro fin dai primi minuti della presentazione: la lotta ai riflessi e la ricerca della massima luminosità in ambienti domestici reali, spesso molto luminosi.

La punta di diamante resta la serie OLED Z95B, che continua a stupire grazie al Primary RGB Tandem Panel. Per gestire la potenza luminosa di questo schermo senza degradare i componenti, Panasonic ha implementato il ThermalFlow, un sistema di raffreddamento aerodinamico ispirato alle auto da corsa che dissipa il calore in modo incredibilmente efficiente. Guardando i contenuti in Prime Video Calibrated Mode, la naturalezza cromatica e la profondità dei neri ci hanno ricordato perché Panasonic sia la scelta preferita di molti studi di post-produzione a Hollywood.

La vera rivoluzione per il grande pubblico è rappresentata però dalla gamma QD Mini-LED, guidata dai modelli W97C e W95C. Questi televisori vantano oltre 1.000 zone di local dimming e un picco di luminosità di 1.500 nits. Ma la vera magia sta nella tecnologia Glare Free Ultra. Durante la demo in una sala fortemente illuminata, i riflessi ambientali erano quasi inesistenti, mantenendo un contrasto e una saturazione dei colori (che coprono il 105% dello spazio DCI-P3) davvero sbalorditivi.

Non è stato trascurato nemmeno il mondo del gaming: i nuovi schermi supportano refresh rate fino a 144Hz, con compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, garantendo una reattività che non ha nulla da invidiare ai monitor professionali. La scelta delle piattaforme smart è ora più ampia che mai, con l'integrazione di Fire TV, Google TV e TiVo a seconda della serie, offrendo un'esperienza utente fluida e personalizzata per ogni tipo di spettatore.

Panasonic BMAX30

A chiudere vorremmo citare anche il BMAX30, il nuovo party speaker. Si tratta di un dispositivo pensato per chi non vuole rinunciare alla potenza sonora (320W RMS) anche lontano dalle prese di corrente. Con due woofer da 7 pollici e un'autonomia dichiarata di 14 ore, il BMAX30 è una vera centrale del divertimento.

Quello che ci ha convinto di questo speaker è la sua versatilità "on the road": è dotato di ruote, manico telescopico e, soprattutto, certificazione IPX4 contro polvere e schizzi, rendendolo perfetto per feste in giardino o sessioni di fitness all'aperto. Oltre al consueto spettacolo di luci LED e strobo, il BMAX30 offre ingressi per chitarra e microfono con effetto eco dedicato, strizzando l'occhio agli amanti del karaoke e delle performance live. È un prodotto solido, intuitivo e pronto a diventare il protagonista della stagione estiva 2026.

Il futuro di Panasonic

Il Panasonic Experience non si è limitato a mostrare schermi più luminosi o motori più silenziosi; ha cercato di rispondere alla domanda fondamentale che ogni gigante dell'industria deve porsi oggi: come può l'alta tecnologia coesistere con il rispetto per un pianeta in crisi? La risposta risiede nella filosofia Panasonic GREEN IMPACT, un piano che vuole essere una linea guida e che abbiamo visto applicata in ogni singolo prodotto presentato.

L'obiettivo ambizioso di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030 non è una meta lontana, ma una realtà che inizia dal packaging. Lo abbiamo visto con il nuovo giradischi Technics SL-1500CS, per esempio. Proteggere componenti audio di estrema precisione, sensibili ai minimi urti, senza l'uso di plastiche derivate dal petrolio richiede una progettazione strutturale dell'imballaggio che è essa stessa innovazione.

Ma il "Green Impact" va oltre la confezione; riguarda l’efficienza operativa. I nuovi OLED Z95B, con il loro sistema di raffreddamento ThermalFlow, dimostrano che è possibile ottenere prestazioni visive ottime riducendo lo stress termico dei componenti. Questo non solo garantisce una qualità d'immagine costante, ma punta ad allungare sensibilmente il ciclo di vita del prodotto, contrastando l'obsolescenza programmata e riducendo, nel lungo periodo, i rifiuti elettronici.

Panasonic sembra aver compreso che la vera "impresa difficile" non è più solo stupire con i nits di luminanza o con i watt di potenza, come nel caso del party speaker BMAX30, ma farlo restando "umanocentrici". La semplicità d'uso che abbiamo riscontrato (dalle interfacce smart intuitive dei TV alla facilità di trasporto dello speaker BMAX con il suo manico telescopico) riflette un design pensato per durare e per essere integrato nella vita quotidiana senza attriti.

Usciamo da questo evento con una consapevolezza che l'innovazione di Panasonic e Technics non corre più su un binario isolato. È un’evoluzione simbiotica dove la qualità della visione e dell'ascolto è indissolubilmente legata alla qualità del mondo in cui viviamo. In un mercato spesso accusato di eccessi, il colosso nipponico propone un modello di progresso responsabile: un’elettronica che non vuole più essere un peso per l'ambiente, ma un esempio di come, forse, la tecnologia possa essere, finalmente, parte della soluzione.