Sembra quasi un paradosso, eppure oggi diverse TV OLED possono costare meno dei rispettivi modelli LED, pur offrendo una qualità tecnica superiore. Voi potreste chiedervi come sia possibile: la risposta risiede nelle differenze fondamentali tra le due tecnologie. Mentre i LED di ultima generazione (come Mini-LED, QLED o QNED) utilizzano numerose zone di illuminazione indipendenti per simulare il contrasto, gli OLED accendono solo i pixel necessari per ciascuna scena, garantendo un nero assoluto e un contrasto praticamente perfetto in ogni situazione. Questo permette agli OLED di eccellere in qualità dell’immagine, pur avendo oggi un prezzo competitivo rispetto ad alcuni LED avanzati.

Nonostante ciò, non bisogna sottovalutare i vantaggi dei LED. Questi modelli possono raggiungere picchi di luminosità superiori e, in alcune condizioni di visione molto luminose, offrono immagini più visibili senza riflessi. Tuttavia, quando la vostra priorità è ottenere neri profondi, colori uniformi e un contrasto elevatissimo, gli OLED rimangono la scelta ideale. La tecnologia che permette di controllare pixel singoli garantisce una resa delle immagini più realistica e coinvolgente, soprattutto per film, serie TV e videogiochi.

Se quindi state valutando di aggiornare il vostro televisore, sappiate che oggi ci sono almeno 4 modelli OLED che possono costare meno di diversi TV LED di fascia alta, offrendo comunque prestazioni potenzialmente superiori. Per trovare l’offerta migliore e acquistare questi OLED al miglior prezzo, in calce troverete i link diretti ai prodotti, così da poter confrontare rapidamente modelli e prezzi senza perdere tempo.

4 TV OLED dal prezzo inferiore ai modelli LED

È il re del rapporto qualità-prezzo. La serie "B" di LG è pensata proprio per chi vuole l'OLED senza pagare il sovrapprezzo della serie C o G.

Samsung ha spinto molto sulla produzione di pannelli QD-OLED, rendendo la serie S90 molto competitiva. Costa meno di molti Mini-LED di TCL o Hisense, pur offrendo una vividezza cromatica (grazie ai Quantum Dot) superiore a quasi ogni LED tradizionale.

I modelli OLED di Philips, specialmente quelli delle serie "base", subiscono spesso forti svalutazioni che li portano a competere con i LED economici.

Con l'uscita dei nuovi modelli, il C4 è diventato il "best buy" assoluto. È tecnicamente superiore a quasi ogni TV LED in commercio per precisione dell'immagine.