Casa pulita senza alzare un dito: PHILIPS HomeRun Serie 7000 a soli 499€!

Il PHILIPS HomeRun Serie 7000 è attualmente in offerta su Amazon a solo 499€, rispetto al prezzo originale di 899€. Questo significa che vi potete godere un risparmio del 50% rispetto al prezzo solito su Amazon! Dotato di sensori avanzati, naviga con precisione intorno agli ostacoli e pulisce efficacemente ogni angolo della casa senza bisogno di supervisione.

PHILIPS HomeRun Serie 7000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PHILIPS HomeRun Serie 7000 è l'acquisto ideale per coloro che cercano una soluzione tutto-in-uno per la pulizia della casa. Perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche ma esige comunque un ambiente pulito quotidianamente, questo robot aspira e lava pavimenti in una sola passata, eliminando efficacemente lo sporco e la polvere accumulati. Grazie alla sua elevata potenza di aspirazione fino a 5000 Pa, è particolarmente adatto a chi possiede animali domestici, riuscendo a rimuovere peli e briciole senza fatica. Chi desidera un ambiente salubre per sé e la propria famiglia, troverà in questo prodotto un alleato invalidabile per mantenere il pavimento sempre igienizzato.

Oltre a garantire pulizie profonde, il PHILIPS HomeRun Serie 7000 si distingue per la sua intelligenza nel navigare gli ambienti domestici. Grazie ai sensori avanzati e alla navigazione laser a 360°, è in grado di aggirare ostacoli come scarpe o giocattoli, pulendo efficacemente intorno ad essi senza inciampare o danneggiarsi. Questo lo rende la scelta ottimale anche per case con bambini o per chi tende a lasciare oggetti sparsi per terra.

Ha una batteria a lunga durata che gli permette di pulire fino a 180 minuti o oltre 185m² con una sola ricarica. Inoltre, non richiederà la vostra attenzione per 30 giorni grazie allo svuotamento automatico nella stazione dedicata, contenente un sacchetto antiallergico da 3 litri.

Concludendo, il PHILIPS HomeRun Serie 7000 rappresenta una soluzione tutto-in-uno per mantenere la casa pulita con minimo sforzo. La sua potenza, efficienza e autonomia lo rendono adatto per ambienti grandi e con animali domestici. Considerando la tecnologia avanzata di navigazione, la capacità di superare ostacoli e lo svuotamento automatico, quindi consigliamo vivamente questo robot per chi cerca un'esperienza di pulizia domestica senza precedenti.

