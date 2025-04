Controlli tutto con il corpo. La console che cambia le regole

Nel mondo del gioco digitale, arriva una console portatile che cambia le regole. Pensata per offrire un’esperienza totalmente nuova, questa macchina da gioco consente di controllare tutto con il corpo, rendendo il divertimento ancora più coinvolgente. Grazie al suo avanzato sistema di tracciamento del movimento, voi e i vostri bambini potrete giocare senza l’uso di controller tradizionali, trasformando ogni gesto in un’azione di gioco. Un modo intelligente per unire la tecnologia al movimento fisico, perfetto per l'intrattenimento familiare.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Console di gioco per bambini, chi dovrebbe acquistarla?

Uno dei punti di forza della console è l’enorme varietà di giochi integrati: oltre 900 titoli tra cui scegliere. Troverete 58 giochi puzzle per stimolare la mente, 17 giochi in realtà aumentata che sfruttano la fotocamera per immergervi direttamente nel gioco, 29 giochi sportivi e interattivi, e più di 800 giochi retrò che faranno la gioia degli appassionati di vecchia data. Tutti questi contenuti sono progettati per offrire ore di divertimento sicuro e costruttivo per grandi e piccini.

La console è dotata di un’uscita HD per il collegamento diretto alla TV, monitor o proiettore, e include due gamepad wireless con alta sensibilità e una portata fino a 10 metri. Questo la rende ideale per il gioco in compagnia, senza cavi ingombranti o limiti di movimento. Grazie alla fotocamera HD, potete anche diventare i protagonisti dei giochi: proiettate la vostra immagine sullo schermo e vivete un’esperienza davvero immersiva, salvando persino i momenti più divertenti come ricordo.

Oltre a offrire puro divertimento, questa console promuove uno stile di vita sano. I giochi sportivi e interattivi non solo migliorano la coordinazione e l’intelligenza, ma aiutano a rafforzare il legame tra genitori e figli, stimolando l’attività fisica in modo ludico. In un’epoca in cui smartphone e tablet rischiano di isolare i più piccoli, questa console rappresenta un’alternativa preziosa: educativa, dinamica e portatile. Il regalo perfetto per ogni occasione, che unisce il gusto del classico alla freschezza dell’innovazione.

Vedi offerta su Amazon