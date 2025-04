Cavi che si attorcigliano? Prova questi intrecciati: 3 a meno di 10€, qualità top

Se anche voi siete stanchi di dover sbrogliare i cavi ogni volta che ne avete bisogno, c’è una novità che merita la vostra attenzione. Si tratta di un set di tre cavi USB Type-C intrecciati, pensati per offrire massima praticità e resistenza. In offerta a soli 9,99€ (anziché 14,49€), questi cavi uniscono convenienza e prestazioni elevate, diventando un alleato perfetto per chi cerca affidabilità nella ricarica e nel trasferimento dati.

Cavo USB Type-C INIU, chi dovrebbe acquistarlo?

Questi cavi USB-C vantano la ricarica rapida a 3,1A, resa possibile grazie al rame SuperConductivity di nuova generazione. Sono pienamente compatibili con la tecnologia Quick Charge 3.0 e promettono di riportare il vostro dispositivo al 93% di carica in appena un’ora. Una scelta ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a una ricarica efficiente e sicura.

La compatibilità è un altro punto forte: se avete un iPhone, potrete utilizzarli senza alcun problema per la ricarica quotidiana. Pur non supportando la modalità super veloce dell’ultimissimo modello, garantiscono comunque una ricarica stabile e una sincronizzazione rapida dei dati fino a 480 Mbps, perfetta per trasferire file pesanti in pochi secondi. In un mondo sempre più digitale, la velocità fa davvero la differenza.

Infine, la durabilità: questi cavi non sono pensati per durare una stagione, ma per accompagnarvi nel tempo. Il rivestimento intrecciato, la flessibilità testata per oltre 45.000 piegature e il connettore in lega di alluminio saldato al laser garantiscono una resistenza senza paragoni. Con la garanzia di 3 anni inclusa, INIU conferma il proprio impegno nella qualità, offrendo una soluzione definitiva per chi cerca un cavo "a vita".