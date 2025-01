Porta l'intrattenimento a un nuovo livello con questa smart TV QLED Samsung, oggi a SOLI 419€!

Se siete alla ricerca di una smart TV QLED 4K che unisca tecnologia avanzata, design elegante e un prezzo competitivo, dovreste approfittare di questa offerta su Amazon. Infatti, Samsung QE43Q64DAUXZT, una TV di ultima generazione da 43 pollici, è disponibile a soli 419€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo recente di 449€. Un’occasione imperdibile per arricchire il vostro intrattenimento domestico. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Samsung QE43Q64DAUXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa Smart TV Samsung è la scelta ideale per chi cerca qualità visiva eccezionale e funzionalità moderne. Dotata di un Quantum Processor 4K Lite, la TV garantisce un upscaling 4K che trasforma ogni immagine in un capolavoro di dettagli e colori brillanti. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, i colori risultano realistici e vividi, indipendentemente dalla luminosità dell’ambiente.

Il design AirSlim è perfetto per chi desidera una TV dal profilo sottile e minimalista, con un pratico sistema di gestione dei cavi integrato che riduce l’ingombro. Questo modello non è solo bello da vedere, ma anche incredibilmente funzionale, con il sistema operativo Tizen OS che vi consente di accedere facilmente a app e servizi di streaming, oltre a migliaia di contenuti gratuiti su Samsung TV Plus.

L’audio è immersivo grazie alla tecnologia OTS Lite, che crea un surround 3D sincronizzato con l’azione sullo schermo. Inoltre, la funzione Q-Symphony permette di combinare la soundbar (non inclusa) con gli altoparlanti della TV per un’esperienza sonora avvolgente. Per i gamer, il Gaming Hub offre accesso rapido ai giochi, mentre Motion Xcelerator e Auto Low Latency Mode garantiscono immagini fluide e latenza ridotta.

Disponibile a soli 419€, Samsung QE43Q64DAUXZ Trappresenta un investimento eccellente per chi cerca una combinazione di qualità visiva, design moderno e funzionalità avanzate. Non perdete questa opportunità di migliorare la vostra esperienza di intrattenimento.

Vedi offerta su Amazon