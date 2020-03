Prenota i nuovi Samsung QLED 2020, in regalo la soundbar Q70R Dolby Atmos!

Se siete alla ricerca di una smart TV di qualità eccezionale e se, al contempo, vorreste ovviamente approfittare di un’offerta altrettanto straordinaria, allora arrestate la vostra ricerca, perché questa è la notizia che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che Samsung ha dato il via ad un’ottima promozione per ciò che concerne la sua nuovissima gamma di TV QLED 2020, decidendo di regalare una soundbar dal valore commerciale di 499€ a chiunque effettui un acquisto in preordine nei giorni a venire!

L’iniziativa è valida su tutte le TV QLED 2020 nel formato dai 55″ ai 77″ e che verranno acquistare a partire dallo scorso 16 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile! La partecipazione è estremamente semplice, basta infatti acquistare in preordine la propria TV presso gli store aderenti, prodigandosi poi di registrare il prodotto su Samsung Members dal 4 aprile al 10 maggio 2020. Completata la registrazione, Samsung vi spedirà a casa, entro i successivi 180 giorni, la straordinaria soundbar Q70R Dolby Atmos di Samsung dal valore di ben 499 euro!

L’offerta è valida sui seguenti modelli:

QE55Q80TATXZT

QE65Q80TATXZT

QE75Q80TATXZT

QE55Q90TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE55Q95TATXZT

QE65Q95TATXZT

QE65Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE65Q950TSTXZT

QE75Q950TSTXZT

Ovviamente, come spesso capita in occasione di questa tipologia di offerte, sono diversi gli shop online attraverso il quale potrete partecipare all’iniziativa di Samsung. Di seguito, dunque, vi offriamo una lista in aggiornamento di quelli che sono gli shop su cui abbiamo rintracciato la disponibilità dell’offerta e vi garantiamo che aggiungeremo presto qualunque altro shop confermi l’adesione all’iniziativa.

Gli shop aderenti

