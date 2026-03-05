Primavera MOVA: Il debutto dell'E40 Ultra su Amazon a prezzo scontato

Con l’arrivo della primavera, la voglia di freschezza e pulizia in casa si fa sentire. MOVA risponde a questa esigenza lanciando le sue promozioni stagionali dal 3 al 16 marzo, mettendo sotto i riflettori uno dei suoi modelli più equilibrati e tecnologicamente avanzati: l'E40 Ultra. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è stato progettato per chi non vuole scendere a compromessi tra potenza e praticità, offrendo prestazioni da top di gamma a un prezzo accessibile durante questo periodo promozionale.

Lo sconto: un'opportunità da non perdere

L'E40 Ultra si posiziona come il "best-buy" di questa stagione, grazie a un abbassamento di prezzo che lo rende imbattibile nella sua categoria.

Prezzo di listino : 449€

: 449€ Prezzo Offerte di Primavera: 349€

Risparmio effettivo : 100€ (sconto del 22%)

: 100€ (sconto del 22%) Periodo di validità: dal 3 marzo al 16 marzo

L'E40 Ultra non è solo un assistente domestico, ma un concentrato di tecnologie brevettate studiate per coprire ogni angolo della casa. Il cuore tecnologico è rappresentato dal motore TurboForce 6, capace di generare una potenza di aspirazione di 19.000 Pa. Questa caratteristica permette al robot di rimuovere con estrema facilità non solo la polvere superficiale, ma anche lo sporco annidato nelle fibre dei tappeti e i peli di animali più resistenti. Grazie alla spazzola laterale con design antigroviglio, i capelli vengono diretti verso il condotto di aspirazione senza attorcigliarsi, riducendo drasticamente la manutenzione manuale.

Il sistema di lavaggio MaxiReach rappresenta un vero cambio di passo nella pulizia dei bordi. I moci rotanti possono estendersi automaticamente verso l'esterno, permettendo al robot di pulire lungo i battiscopa e sotto i mobili con una profondità che raggiunge i 4 cm, zone che solitamente i robot circolari non riescono a trattare. Inoltre, il serbatoio dell'acqua integrato da 80 ml mantiene i panni costantemente umidificati, garantendo un lavaggio omogeneo su tutta la superficie della casa senza lasciare aloni.

L'esperienza d'uso è resa totalmente automatica dalla stazione base All-in-One. Al termine della pulizia, il robot svuota autonomamente la polvere in un sacchetto da 3,2 L (che garantisce fino a 75 giorni di autonomia), lava i moci e li asciuga con aria calda. Questo processo previene la formazione di muffe e cattivi odori, assicurando che il robot sia sempre pronto e igienizzato per il ciclo successivo senza che l'utente debba toccare nulla.

Perché approfittare di questa offerta?

Scegliere il MOVA E40 Ultra durante queste due settimane significa portarsi a casa una tecnologia che fino a poco tempo fa era riservata a modelli dal costo quasi doppio. La combinazione tra i 19.000 Pa di potenza e il sistema di lavaggio estensibile lo rende uno dei robot più completi sul mercato. Inoltre, la garanzia di 3 anni offerta da MOVA assicura tranquillità e supporto a lungo termine per il tuo investimento nella smart home.

Per chi è adatto l'E40 Ultra?

Questo robot è il compagno ideale per: