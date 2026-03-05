ExpressVPN è uno dei servizi VPN premium più conosciuti e affidabili al mondo, utilizzato da milioni di utenti per proteggere la propria privacy online, accedere a contenuti geo-bloccati e navigare in sicurezza. Lanciato nel 2009 e oggi parte del gruppo Kape Technologies, il provider ha costruito nel tempo una reputazione solida grazie a prestazioni elevate, tecnologie proprietarie e numerosi audit indipendenti che ne verificano la sicurezza.

Con oltre 3.000 server distribuiti in circa 105 Paesi e più di 160 località globali, ExpressVPN offre una delle reti più estese nel panorama delle VPN commerciali, garantendo connessioni rapide e stabili praticamente in ogni area del mondo.

Uno dei punti di forza del servizio è il protocollo proprietario Lightway, progettato per offrire connessioni più veloci, maggiore stabilità e consumi ridotti rispetto ai protocolli VPN tradizionali.

A questo si affianca la tecnologia TrustedServer, basata su server RAM-only che non memorizzano dati su disco e cancellano automaticamente tutte le informazioni a ogni riavvio, migliorando ulteriormente la protezione della privacy.

Negli ultimi anni ExpressVPN ha inoltre rafforzato la propria credibilità attraverso numerosi audit indipendenti condotti da società come KPMG e Cure53, che hanno verificato la politica no-logs e l’infrastruttura di sicurezza del servizio.

Ma nel 2025-2026 il mercato delle VPN è diventato estremamente competitivo, con numerosi provider che offrono funzionalità avanzate e prezzi aggressivi. In questa recensione analizzeremo prestazioni, sicurezza, prezzi e capacità di sbloccare lo streaming, per capire se ExpressVPN resta davvero una delle migliori VPN disponibili e se vale la pena sottoscrivere un abbonamento.

Piani e prezzi

ExpressVPN ha recentemente aggiornato la propria struttura tariffaria introducendo tre livelli di abbonamento distinti — Base, Avanzato e Pro — pensati per soddisfare esigenze diverse in termini di sicurezza, funzionalità aggiuntive e numero di dispositivi collegabili. Tutti i piani includono l’accesso completo alla rete globale di server VPN, la crittografia avanzata e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per i nuovi utenti. L’offerta più conveniente è quella con durata 2 anni + 4 mesi gratuiti, per un totale di 28 mesi di servizio, che consente di ottenere sconti molto consistenti rispetto al prezzo standard.

Il piano Base rappresenta l’opzione più economica per accedere alla rete ExpressVPN. Con un prezzo promozionale di 2,09€ al mese, il costo complessivo per i primi 28 mesi è di 58,60€, mentre al termine del periodo iniziale l’abbonamento si rinnova automaticamente a 79,95€ all’anno. Questo piano consente di collegare fino a 10 dispositivi simultaneamente e include la funzione Protezione Lite, che blocca annunci pubblicitari e siti potenzialmente dannosi durante la navigazione. È inoltre presente ExpressMailGuard, uno strumento progettato per migliorare la protezione della posta elettronica e ridurre il rischio di spam o tracciamenti indesiderati. Nel complesso, si tratta di una soluzione pensata per chi desidera principalmente una VPN veloce e affidabile, senza funzionalità aggiuntive particolarmente avanzate.

Il piano Avanzato rappresenta una soluzione intermedia ed è spesso indicato come l’offerta più equilibrata in termini di rapporto tra prezzo e funzionalità. In questo caso il costo promozionale è di 2,79€ al mese, per un totale di 78,20€ nei primi 28 mesi, con rinnovo successivo a 109,95€ all’anno. Oltre a includere tutte le funzionalità di base della VPN, questo piano amplia il numero di dispositivi supportati fino a 12 connessioni simultanee e introduce strumenti di sicurezza più completi. Tra questi troviamo la Protezione avanzata, che blocca pubblicità, tracker e siti dannosi, oltre a ExpressKeys, il gestore di password integrato sviluppato da ExpressVPN. Il piano include anche una versione più ampia di ExpressMailGuard e alcuni giorni di connettività dati internazionale tramite il servizio eSIM di Holiday.com. Per molti utenti rappresenta il compromesso ideale tra costo e dotazione di strumenti per la sicurezza digitale.

Il piano Pro è invece l’offerta più completa disponibile all’interno del catalogo ExpressVPN. Il prezzo promozionale è di 4,54€ al mese, con un costo totale di 127,20€ per i primi 28 mesi, mentre il rinnovo successivo avviene a 179,95€ all’anno. Oltre a comprendere tutte le funzionalità presenti nei piani precedenti, questa opzione aumenta il numero di dispositivi collegabili fino a 14 connessioni simultanee e introduce la possibilità di utilizzare un IP dedicato, particolarmente utile per chi desidera maggiore stabilità nelle connessioni o deve accedere regolarmente a determinati servizi online senza incorrere nei blocchi tipici degli indirizzi IP condivisi. Il piano include inoltre una versione completa degli strumenti di sicurezza digitale e un numero maggiore di giorni di traffico dati tramite eSIM internazionale.

Privacy e Sicurezza

Quando si parla di VPN, il tema centrale resta sempre la privacy online. ExpressVPN ha costruito la propria reputazione proprio su questo aspetto.

Il provider utilizza una crittografia AES-256 — considerata lo standard militare — in combinazione con certificati RSA a 4096 bit e HMAC per l’integrità dei dati. Inoltre, l’implementazione della Perfect Forward Secrecy garantisce che le chiavi di sessione vengano rigenerate automaticamente ogni 60 minuti, impedendo che eventuali intercettazioni possano compromettere le sessioni future.

La tecnologia proprietaria TrustedServer rappresenta un unicum nel settore: tutti i server di ExpressVPN funzionano esclusivamente su memoria RAM (RAM-only servers), eliminando ogni possibilità di scrittura dei dati su disco. Questo significa che, al riavvio del server, tutte le informazioni vengono automaticamente cancellate, riducendo a zero i rischi di conservazione involontaria dei log.

Dal punto di vista della trasparenza, ExpressVPN ha ottenuto diversi audit indipendenti. Nel 2025, KPMG ha certificato ancora una volta la no-logs policy, confermando che il provider non conserva alcuna attività degli utenti. Parallelamente, Cure53 ha condotto penetration test sul protocollo proprietario Lightway e sulle applicazioni mobili, rilevando soltanto vulnerabilità minori prontamente risolte. In passato, anche PwC e F-Secure avevano validato la sicurezza delle infrastrutture e delle app desktop.

Non meno importante è l’attivazione di un programma bug bounty con premi fino a 100.000 dollari per chi individua vulnerabilità critiche, segno di un approccio proattivo e orientato alla sicurezza.

Prestazioni

Uno degli aspetti che rendono ExpressVPN tra le migliori VPN è la qualità delle sue prestazioni. Durante i nostri test, effettuati con una linea in fibra da 75 Mbps, le velocità registrate si sono stabilizzate tra i 60 e i 65 Mbps nella maggior parte delle connessioni verso server europei e americani. Anche con server più lontani, come quelli situati in Giappone o Australia, la velocità raramente è scesa sotto i 40 Mbps.

La stabilità si è dimostrata eccellente: nessuna caduta improvvisa di connessione, ping contenuti e tempi di riconnessione rapidi. Questo rende ExpressVPN particolarmente adatto per streaming in alta definizione, gaming online e perfino per videoconferenze professionali, dove la continuità del servizio è essenziale.

Nei casi più estremi, come connessioni verso server in paesi con infrastrutture meno sviluppate (Pakistan, Vietnam, Malesia), la velocità può scendere tra i 25 e i 30 Mbps, ma si tratta di situazioni marginali che non compromettono la valutazione complessiva.

Streaming e accesso ai contenuti

Per molti utenti, la scelta di una VPN si lega alla possibilità di sbloccare servizi di streaming geo-limitati. ExpressVPN eccelle in questo ambito. Nei nostri test, è stato possibile accedere senza difficoltà a Netflix USA, BBC iPlayer, Disney+, Hulu e Amazon Prime Video, con una riproduzione fluida e priva di buffering.

Un elemento molto apprezzato è la funzione MediaStreamer, che consente di sfruttare la VPN anche su dispositivi non compatibili nativamente, come smart TV, console da gioco e Apple TV. Questo amplia enormemente il bacino di utilizzo, rendendo ExpressVPN ideale per chi vuole trasformare la propria connessione domestica in un vero hub di contenuti globali.

La capacità di bypassare i blocchi geografici non si limita allo streaming: ExpressVPN permette di accedere anche a piattaforme web, portali informativi o social media soggetti a restrizioni in diversi paesi.

Applicazioni e usabilità

La facilità d’uso è uno degli aspetti più curati di ExpressVPN. Il client per Windows e macOS presenta un’interfaccia chiara, con un grande pulsante centrale che consente di attivare o disattivare la connessione in un solo click. L’app seleziona automaticamente il server più veloce in base alla posizione dell’utente, ma resta sempre possibile scegliere manualmente la destinazione preferita.

Le applicazioni mobili per Android e iOS sono leggere, intuitive e supportano il protocollo Lightway, ottimizzato per ridurre i consumi di batteria e migliorare la velocità. Da evidenziare anche la funzione di split tunneling, che consente di scegliere quali app instradare attraverso la VPN e quali mantenere su rete diretta.

Il kill switch, attivo di default, interrompe immediatamente la connessione Internet in caso di caduta della VPN, garantendo la protezione costante dei dati. Le estensioni per browser (Chrome e Firefox) offrono ulteriori livelli di protezione, inclusi i blocchi contro i WebRTC leak e la falsificazione della geolocalizzazione HTML5.

Assistenza clienti

Un servizio VPN premium deve garantire non solo sicurezza e prestazioni, ma anche un’assistenza adeguata. ExpressVPN offre un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite live chat. Durante i nostri test, le risposte sono sempre arrivate nel giro di pochi minuti, con personale competente e capace di risolvere anche problematiche tecniche avanzate.

Il sito ufficiale mette a disposizione una sezione di guide dettagliate, disponibili anche in italiano, con istruzioni chiare e tutorial illustrati per ogni piattaforma supportata. Questo rende ExpressVPN accessibile anche a chi non ha grande familiarità con la tecnologia VPN, differenziandosi da altri provider che spesso trascurano la localizzazione linguistica o offrono traduzioni approssimative.

Verdetto finale

Alla luce dei test effettuati e delle certificazioni indipendenti ottenute, ExpressVPN si conferma come una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Il prezzo rimane più elevato rispetto ad altre soluzioni, ma le caratteristiche offerte - dalla sicurezza avanzata alla stabilità delle connessioni, dal supporto per lo streaming al servizio clienti impeccabile - rendono il costo giustificato per chi desidera un servizio di qualità senza compromessi.

