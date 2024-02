Se siete appassionati di giochi, potreste conoscere la frustrazione di non poter accedere a determinati giochi a causa di restrizioni regionali. In particolare, a rappresentare una grande attrattiva per coloro che abitano in Occidente sono i videogiochi provenienti dall'Asia (soprattutto Giappone e Cina) i quali, molto spesso, non escono dai confini dei loro paesi, rimanendo inaccessibili in Europa. C'è, però, una soluzione: utilizzare una VPN.

In questa guida, dunque, vi accompagneremo attraverso i passaggi necessari per massimizzare la vostra esperienza di gioco in modo da accedere ai videogiochi asiatici (ma anche tutti gli altri bloccati da Region Lock) grazie a una VPN. Inoltre, esploreremo i fattori da considerare nella scelta della VPN giusta.

Come accedere ai giochi asiatici usando una VPN

Cos'è una VPN e come funziona?

Una VPN funge da scudo digitale, nascondendo l'indirizzo IP e le attività online da potenziali minacce come hacker, Internet Service Provider (ISP) e persino avversari nei giochi multiplayer competitivi. Inoltre, installare una VPN fornisce protezione contro attacchi DDoS, swatting e limitazioni della larghezza di banda imposte dal vostro Internet Service Provider (ISP). Non solo, però, assicura la vostra sicurezza online, ma apre anche un mondo di possibilità nel gaming, permettendo di accedere a contenuti altrimenti limitati a certe aree del mondo grazie alla connessione di server internazionali.

1. Scegliere la VPN

Prima di tutto, dovete selezionare una VPN affidabile e veloce. Ci sono molte opzioni disponibili sul mercato, ma assicuratevi di sceglierne una che abbia server situati in Asia e offra una connessione stabile. Alcuni provider popolari includono ExpressVPN, NordVPN, e CyberGhost.

2. Installazione del Software

Una volta scelta la VPN, dovete installare il software sul vostro dispositivo. Questo processo è generalmente semplice e intuitivo. Seguite le istruzioni del provider VPN scelto per completare l'installazione.

3. Connessione al Server Asiatico

Dopo l'installazione, avviate il programma e selezionate un server situato in un paese asiatico. Questo vi permetterà di eludere le restrizioni geografiche e accedere ai titoli disponibili solo in quella regione.

4. Accesso allo shop Asiatico

Ora che siete connessi al server asiatico tramite la VPN, potete accedere al negozio di gioco della regione desiderata. Se si tratta di una piattaforma come Steam, Google Play o Apple App Store, cambiate la vostra posizione nelle impostazioni del profilo per visualizzare e scaricare i giochi disponibili solo in Asia.

5. Godetevi i vostri nuovi giochi asiatici!

Una volta completati i passaggi precedenti, siete pronti per immergervi nei nuovi titoli asiatici. Godetevi l'esperienza di gioco unica che solo queste produzioni possono offrire.

Ricordate sempre di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore e di utilizzare la VPN in conformità con i termini del servizio del provider scelto. Con questa guida, potrete ampliare il vostro repertorio di videogiochi, esplorando mondi virtuali al di là dei confini italiani.

Come scegliere una VPN?

Nella scelta di una VPN, soprattutto per il gaming, date priorità alle velocità di connessione, optando per velocità più elevate per ridurre al minimo la latenza, diminuire il ping e garantire prestazioni stabili. Una vasta rete globale di server è cruciale, consentendovi di accedere a giochi con restrizioni regionali e connetterti a server vicini alla posizione del gioco desiderato.

La sicurezza è fondamentale, quindi scegliete un provider VPN con una politica di zero logs, crittografia robusta e funzionalità di sicurezza avanzate come un kill switch e protezione da perdite. La compatibilità con la vostra piattaforma di gioco, che sia Windows, Mac, iOS, Android, Xbox o PlayStation, è un altro fattore chiave.

Considerate una VPN con connessioni simultanee multiple se prevedete di condividere i benefici su vari dispositivi mentre giochi con amici o familiari. Infine, attribuite importanza al supporto clienti affidabile disponibile 24/7 tramite chat dal vivo, email o telefono, insieme a guide di risoluzione dei problemi per un'assistenza rapida.

Infine, ricordate di rispettare le linee guida legali: mentre l'utilizzo di una VPN per migliorare la privacy ed evitare la limitazione dell'ISP è legale, azioni come il download di contenuti protetti da copyright potrebbero comportare conseguenze.

Alcune delle migliori VPN sul mercato