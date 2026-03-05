NordVPN è una delle VPN più popolari al mondo e nel 2026 continua a essere tra i servizi più apprezzati per sicurezza, velocità e accesso ai contenuti in streaming. Con una rete che supera gli 8.000 server distribuiti in circa 129 Paesi e una base utenti che conta milioni di persone in tutto il mondo, il servizio sviluppato da Nord Security rappresenta uno dei principali punti di riferimento nel mercato delle VPN premium.

In questa recensione di NordVPN analizziamo nel dettaglio le sue prestazioni, le funzionalità di sicurezza, la qualità delle applicazioni e il rapporto qualità-prezzo. Abbiamo inoltre considerato diversi scenari di utilizzo reali — dalla navigazione quotidiana allo streaming su piattaforme come Netflix e Prime Video, fino al download P2P e al gaming online — per capire se il servizio riesce davvero a mantenere le promesse.

Grazie al protocollo proprietario NordLynx, alle nuove tecnologie come NordWhisper e agli strumenti di sicurezza avanzati come Threat Protection Pro, NordVPN non si limita a nascondere l’indirizzo IP, ma offre una piattaforma completa per migliorare la sicurezza della connessione e la privacy online su computer, smartphone e altri dispositivi.

Cos’è NordVPN?

Fondata a Panama e sviluppata dalla società Nord Security, NordVPN è una VPN premium progettata per proteggere la privacy online e migliorare la sicurezza della navigazione su Internet. La scelta della giurisdizione panamense è significativa dal punto di vista della tutela dei dati, poiché il Paese non fa parte delle principali alleanze internazionali di sorveglianza.

Negli ultimi anni Nord Security ha ampliato il proprio ecosistema di sicurezza digitale introducendo servizi complementari come NordPass, un password manager progettato per gestire credenziali e accessi in modo sicuro, e NordLocker, una soluzione di archiviazione cloud con crittografia end-to-end.

Nel 2022 l’azienda ha inoltre annunciato la fusione con Surfshark, un’altra VPN molto diffusa. Le due società condividono parte delle infrastrutture e delle risorse tecnologiche, ma continuano a operare come marchi indipendenti con offerte separate.

Copertura globale e prestazioni

Uno dei principali punti di forza di NordVPN è la sua infrastruttura globale. La rete conta oggi oltre 8.000 server distribuiti in circa 129 Paesi, una copertura che la colloca tra le VPN con l’infrastruttura più ampia nel settore.

Questa estensione consente agli utenti di collegarsi facilmente a server vicini alla propria posizione per ottenere maggiore velocità e latenza ridotta, ma anche di simulare una connessione da altri Paesi per accedere a servizi e contenuti con restrizioni geografiche.

Molti server utilizzano infrastrutture 10 Gbps, progettate per gestire grandi volumi di traffico senza compromettere le prestazioni. Questo rende NordVPN particolarmente adatta ad attività che richiedono una connessione stabile e veloce, come streaming in 4K, download P2P o gaming online.

Crittografia e politica no-logs

La sicurezza rappresenta uno degli elementi centrali dell’offerta di NordVPN. Il servizio utilizza una crittografia AES-256-GCM, considerata uno degli standard più avanzati nel settore della sicurezza informatica, capace di proteggere il traffico dati da intercettazioni e accessi non autorizzati. Questa tecnologia viene affiancata da protocolli consolidati come OpenVPN e IKEv2/IPsec, che garantiscono compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi.

Negli ultimi anni NordVPN ha introdotto anche il protocollo proprietario NordLynx, basato sulla tecnologia WireGuard. Questa soluzione è stata sviluppata per combinare elevati livelli di sicurezza con prestazioni molto più rapide rispetto ai protocolli VPN tradizionali. Nei test più recenti, NordLynx ha dimostrato di ridurre sensibilmente l’impatto della crittografia sulla velocità della connessione, consentendo in alcune condizioni di raggiungere prestazioni estremamente elevate anche su linee in fibra molto veloci.

Nel 2025 l’azienda ha inoltre presentato NordWhisper, un protocollo progettato per funzionare in ambienti di rete dove il traffico VPN viene limitato o bloccato. Questa tecnologia è in grado di simulare il comportamento del traffico web standard, rendendo più difficile per i sistemi di filtraggio riconoscere e bloccare la connessione VPN. Si tratta di una soluzione particolarmente utile quando si utilizzano reti pubbliche o connessioni soggette a restrizioni.

Oltre ai protocolli di connessione, NordVPN integra diverse funzioni avanzate pensate per rafforzare ulteriormente la protezione dei dati. Il kill switch interrompe automaticamente la connessione Internet nel caso in cui il collegamento alla VPN venga interrotto, evitando che il traffico venga trasmesso senza protezione. Il sistema di protezione dai DNS leak impedisce invece che le richieste DNS rivelino informazioni sulla navigazione dell’utente. A queste funzioni si aggiungono modalità più avanzate come Double VPN, che instrada il traffico attraverso due server differenti per aumentare il livello di anonimato, e Onion Over VPN, che combina i vantaggi della rete Tor con quelli di una connessione VPN tradizionale.

Un aspetto altrettanto importante riguarda la gestione dei dati degli utenti. NordVPN adotta una rigorosa politica no-logs, il che significa che il servizio non registra né conserva informazioni sulle attività online dei propri clienti. Questa politica è stata verificata più volte attraverso audit indipendenti condotti da società di sicurezza esterne. L’ultima verifica, effettuata da Deloitte nel 2025, ha confermato che NordVPN non memorizza indirizzi IP, timestamp di connessione o altri dati che possano essere utilizzati per identificare o tracciare gli utenti. Questa combinazione di tecnologie e controlli indipendenti contribuisce a rendere NordVPN una delle soluzioni più affidabili per chi desidera proteggere la propria privacy online.

Funzioni avanzate: Threat Protection e Meshnet

Negli ultimi anni NordVPN ha ampliato notevolmente il proprio ecosistema di sicurezza introducendo funzionalità che vanno oltre il semplice tunneling della connessione. Tra le più rilevanti troviamo Threat Protection Pro e Meshnet, due strumenti che contribuiscono a trasformare la VPN in una piattaforma di sicurezza più completa.

Threat Protection Pro è una funzione progettata per proteggere l’utente durante la navigazione e il download di file. Il sistema è in grado di bloccare siti web pericolosi, malware, tracker e pubblicità invasive prima ancora che vengano caricati dal browser. Inoltre analizza i file scaricati alla ricerca di codice dannoso e può generare report che mostrano le minacce bloccate nel tempo. Questa integrazione consente di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza senza dover ricorrere necessariamente a software separati, rendendo la VPN una soluzione più versatile per la protezione della privacy e dei dati personali.

Un’altra funzione distintiva è Meshnet, introdotta per consentire la creazione di una rete privata tra dispositivi distribuiti in luoghi diversi. Attraverso questa tecnologia è possibile collegare fino a 60 dispositivi tramite connessioni cifrate basate sul protocollo NordLynx, permettendo ad esempio di accedere in remoto al proprio computer, condividere file in modo sicuro o creare reti private per il gaming e il lavoro collaborativo.

La storia recente di Meshnet è stata però piuttosto movimentata. Nel 2025 NordVPN aveva inizialmente annunciato l’intenzione di interrompere il servizio entro la fine dell’anno, citando un utilizzo limitato rispetto alle risorse necessarie per mantenerlo attivo. La decisione ha però suscitato numerose critiche da parte della community e degli utenti più esperti, portando l’azienda a rivedere i propri piani. NordVPN ha quindi deciso di mantenere Meshnet operativo e continuare a svilupparlo, riconoscendo il valore della funzione per scenari come il lavoro remoto, l’accesso ai propri dispositivi domestici e alcune applicazioni di networking avanzato.

Grazie a queste funzionalità aggiuntive, NordVPN si distingue da molti concorrenti non solo come servizio per nascondere l’indirizzo IP o aggirare restrizioni geografiche, ma come una piattaforma più ampia per la sicurezza digitale e la gestione delle connessioni private tra dispositivi.

Piani e prezzi di NordVPN

NordVPN propone oggi una struttura di abbonamenti piuttosto semplice, articolata in tre piani principali pensati per coprire esigenze diverse: Base, Plus e Ultimate. Tutti includono l’accesso alla rete VPN globale, la possibilità di utilizzare il servizio su più dispositivi e una garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette di provare la piattaforma senza rischi.

Il piano Base rappresenta l’opzione più economica ed è pensato per chi desidera principalmente una VPN affidabile e veloce per proteggere la propria connessione Internet. Include tutte le funzioni essenziali del servizio, come la crittografia avanzata e l’accesso alla rete di server internazionali. Nelle offerte promozionali più recenti il prezzo parte da circa 3,09€ al mese con abbonamento biennale, spesso accompagnato da alcuni mesi extra inclusi nel periodo iniziale.

Il piano Plus amplia l’offerta integrando strumenti aggiuntivi per la sicurezza digitale. Oltre alla VPN, include infatti funzionalità di protezione contro malware e siti pericolosi, il blocco di pubblicità e tracker durante la navigazione e l’accesso a NordPass, il password manager sviluppato da Nord Security. Questo piano viene generalmente proposto a partire da circa 3,59€ al mese nelle promozioni a lungo termine ed è spesso indicato come l’opzione più equilibrata per rapporto tra prezzo e funzionalità.

Il livello più completo è rappresentato dal piano Ultimate, che aggiunge ulteriori strumenti di protezione e servizi integrati. Oltre a tutte le funzioni presenti nei piani inferiori, include il monitoraggio di email, carte di credito e dati personali, sistemi di protezione contro alcune tipologie di truffe online, 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato tramite NordLocker e una forma di copertura assicurativa cyber che può contribuire a rimborsare determinate perdite legate a frodi informatiche o furto d’identità. Il prezzo promozionale per questo piano parte generalmente da circa 6,59€ al mese con abbonamento biennale.

Come avviene per molti servizi VPN, i prezzi più convenienti sono disponibili scegliendo i piani annuali o biennali, mentre l’abbonamento mensile risulta sensibilmente più costoso. NordVPN offre inoltre numerosi metodi di pagamento, tra cui carte di credito, servizi digitali come Google Pay e Apple Pay e, in alcuni casi, anche criptovalute per chi desidera un ulteriore livello di anonimato.

Prestazioni e test di velocità

Uno dei punti di forza di NordVPN è la sua capacità di garantire prestazioni elevate nonostante gli alti standard di sicurezza applicati. Nei test condotti nel 2025, le velocità medie si sono mantenute tra i 150 e i 200 Mbps in Europa e negli Stati Uniti, con valori particolarmente positivi nei server della costa orientale americana. In Asia le performance sono risultate più variabili: in Paesi come Malesia e Vietnam la velocità scende fino a 25 Mbps, ma in hub tecnologici come Singapore e Giappone i risultati sono stati molto più consistenti, attestandosi intorno ai 130-150 Mbps.

Il protocollo NordLynx ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia, riducendo al minimo l’impatto della crittografia sulle performance. Questo rende NordVPN ideale non solo per la navigazione quotidiana, ma anche per attività più impegnative come lo streaming in alta definizione, il download P2P o il gaming online, dove la stabilità e la bassa latenza sono fondamentali.

Streaming e accesso ai contenuti

Uno degli utilizzi più diffusi di una VPN è l’accesso a contenuti soggetti a restrizioni geografiche. In questo campo NordVPN si distingue per la sua affidabilità. Nei test condotti è stato possibile sbloccare con facilità Netflix, YouTube e anche il difficile BBC iPlayer, che utilizza sistemi di rilevamento VPN particolarmente sofisticati. L’esperienza di streaming è stata fluida, senza interruzioni o buffering e con qualità video mantenuta fino al 4K.

NordVPN non si limita a offrire l’accesso ai contenuti: sul sito ufficiale mette a disposizione guide dettagliate che spiegano come configurare al meglio il servizio per lo streaming, quali server selezionare e come ottimizzare le impostazioni del browser o dei DNS. Questo supporto mirato contribuisce a renderla una delle migliori VPN per chi desidera aggirare i blocchi geografici e ampliare la propria offerta di intrattenimento digitale.

Client, applicazioni e compatibilità

Il client Windows di NordVPN è tra i più apprezzati del settore. L’interfaccia si basa su una mappa interattiva che permette di selezionare rapidamente il server desiderato. Sono disponibili funzioni come la connessione automatica all’avvio, la scelta del server usato più di frequente e notifiche in tempo reale per connessioni e disconnessioni. Le impostazioni avanzate consentono di gestire i DNS e di configurare in dettaglio il kill switch, offrendo un livello di controllo raro tra i concorrenti.

Le applicazioni mobile per Android e iOS sono altrettanto diffuse, con milioni di download e valutazioni positive. Su Android l’esperienza è stabile e completa, arricchita dalle protezioni CyberSec contro phishing e malware. Su iOS, invece, alcune limitazioni imposte dal sistema operativo non permettono di sfruttare tutte le funzioni avanzate, come Double VPN, ma l’app resta comunque intuitiva e funzionale.

Completano l’offerta le estensioni browser per Chrome e Firefox, ideali per chi vuole attivare rapidamente la VPN solo per il traffico del browser. Pur mancando della mappa interattiva, queste estensioni garantiscono connessioni veloci e sicure con un semplice clic.

Assistenza e supporto

NordVPN ha investito molto anche nel supporto agli utenti. La sezione dedicata all’assistenza sul sito ufficiale è stata ampliata e tradotta in diverse lingue, italiano compreso. Le guide sono ben organizzate e coprono tutte le principali problematiche, dalle configurazioni base ai casi più avanzati. Il motore di ricerca interno consente di trovare rapidamente la risposta desiderata.

È disponibile inoltre un servizio di chat in tempo reale che, inizialmente gestito da un bot, può essere trasferito a un operatore in caso di necessità. Durante i test l’assistenza si è rivelata efficiente e rapida nelle risposte, confermando la volontà dell’azienda di accompagnare i propri utenti in ogni fase di utilizzo.

Conclusioni

Anche nel 2026, NordVPN emerge come una delle soluzioni più solide e complete per chi cerca una VPN premium. La sua rete globale di server, l’adozione di tecnologie avanzate come NordLynx, Threat Protection e Meshnet, e la politica trasparente in materia di privacy e no-logs la rendono un servizio difficilmente eguagliabile.

Non mancano margini di miglioramento, in particolare sul fronte delle applicazioni mobili, che potrebbero beneficiare di un’interfaccia più intuitiva e della piena disponibilità di tutte le funzioni avanzate. Tuttavia, nel complesso, NordVPN rappresenta una scelta eccellente sia per gli utenti esperti sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle VPN. Il prezzo, seppur leggermente superiore alla media, è giustificato dall’insieme delle prestazioni e delle funzionalità offerte, posizionando NordVPN come uno dei migliori servizi VPN del 2025 per sicurezza online, streaming senza confini e protezione della privacy digitale.

