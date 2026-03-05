Avatar di Ospite Java_Pro #623 0
Dovete rettificare la recensione, il servizio Meshnet verrà disattivato il 1 dicembre… e senza questa funzione a leggere i forum stranieri saremo in tanti a non rinnovare l’abbonamento. È un vero peccato, ma senza il loro Meshnet tornano ad essere un “semplice” provider VPN come altri sul mercato, tra l’altro più economici.
la storia del Meshnet è emblematica onestamente. prima annunciano che lo chiudono, poi fanno marcia indietro perché la gente si lamenta. almeno hanno ascoltato, ma fa un po' ridere come gestione
ottima vpn
ma quindi su iPhone non funziona il Double VPN? questo non lo sapevo, un po' scomodo per chi usa solo iOS
