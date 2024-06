Prime Day 2024: segnatevi il 16 e 17 luglio per grandi sorprese!

Se avete recentemente visitato le pagine di Amazon, sia per curiosità che per valutare un acquisto, avrete sicuramente notato l'annuncio delle date di uno degli eventi di risparmio più importanti dell'anno, equiparabile al Black Friday, sebbene si svolga soltanto per due giorni. Stiamo parlando ovviamente del Prime Day, un'occasione in cui le offerte sono le vere protagoniste. Quest'anno, Amazon ha annunciato delle novità interessanti per arricchire l'esperienza degli acquirenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

L'atteso evento si terrà il 16 e 17 luglio. Le offerte inizieranno puntualmente alle 00:01 del primo giorno e continueranno fino alle 23:59 del secondo giorno. Durante questi due giorni, i consumatori avranno l'opportunità di approfittare di sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti.

Prime Day 2024: le novità

Prime Day 2024 si arricchisce quest'anno con il Prime Day Festival, un evento pubblico eccezionale che si terrà dal 12 al 14 luglio nella suggestiva cornice della Puglia, tra Lecce e Otranto. Oltre alle imperdibili offerte per gli utenti, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a un'esperienza unica, immersi nelle bellezze artistiche e paesaggistiche del Salento.

Il Festival includerà showcase musicali, eventi culturali con ospiti esclusivi, attività sportive, intrattenimento per tutte le età e tanto altro. I momenti clou dell'evento saranno le esibizioni esclusive dei The Kolors presso il suggestivo Convento dei Teatini e la serata speciale con l'autrice Elisa De Marco.

Durante tutto l'evento, i visitatori potranno esplorare i vantaggi dell'abbonamento Prime di Amazon attraverso esperienze interattive e scoprire i servizi che rendono l'esperienza di shopping ancora più semplice e gratificante.

Prime Day 2024: le offerte già attive

Come sempre, Amazon intende riscaldare l'atmosfera diverse settimane prima dell'evento, offrendo già una selezione di promozioni esclusive per i clienti Prime. Da subito potrete approfittare di ottimi affari su vari dispositivi Amazon, tra cui Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Inoltre, per coloro che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited, è disponibile un'incredibile offerta di 5 mesi di utilizzo gratuito, mai vista prima.

Sconti interessanti sono poi già attivi su Amazon Fresh e Amazon Supermercato, sebbene questi servizi non siano disponibili in tutte le zone d'Italia. Fino al 16 luglio, con Prime Gaming potrete anche scaricare gratuitamente 15 giochi per PC.

Prime Day 2024: come prepararsi

Se avete già seguito l'evento in passato, saprete che arrivare pronti all'evento è fondamentale, non solo perché durerà solo 2 giorni ma anche perché le offerte più vantaggiose tendono a esaurirsi rapidamente. Ecco alcuni consigli pratici per prepararsi al Prime Day 2024:

Iscrivetevi ad Amazon Prime : assicuratevi di essere membri Prime per poter accedere a tutte le offerte esclusive. Se non siete ancora iscritti, potete farlo da questa pagina.

: assicuratevi di essere membri Prime per poter accedere a tutte le offerte esclusive. Se non siete ancora iscritti, potete farlo da questa pagina. Fate una lista dei desideri : prima dell'evento, create una lista dei prodotti che desiderate acquistare. In questo modo, sarete pronti a sfruttare al meglio le offerte appena inizieranno.

: prima dell'evento, create una lista dei prodotti che desiderate acquistare. In questo modo, sarete pronti a sfruttare al meglio le offerte appena inizieranno. Aggiornate le informazioni di pagamento e spedizione : verificate che le informazioni di pagamento e l'indirizzo di spedizione siano aggiornati per facilitare il processo di acquisto durante il Prime Day.

: verificate che le informazioni di pagamento e l'indirizzo di spedizione siano aggiornati per facilitare il processo di acquisto durante il Prime Day. Impostate le notifiche : abilitate le notifiche di Amazon per essere aggiornati sugli inizi delle offerte lampo e delle promozioni più interessanti.

: abilitate le notifiche di Amazon per essere aggiornati sugli inizi delle offerte lampo e delle promozioni più interessanti. Preparate il vostro dispositivo: assicuratevi di avere sul vostro smartphone o tablet l'app Amazon installata, in modo da accedere alla piattaforma più rapidamente rispetto a recarsi sul portale tramite il browser.

Prime Day 2024: cosa acquistare?

Che siate amanti di tecnologia, della domotica o di altro, il Prime Day offre sempre numerosi affari da non perdere. Ecco cosa potreste considerare di acquistare durante l'evento:

Per gli amanti della tecnologia, ci saranno sicuramente offerte vantaggiose su smartphone di ultima generazione, tablet e computer, insieme ad accessori come cuffie wireless, smartwatch e altoparlanti Bluetooth portatili. Per chi ama l'intrattenimento domestico, smart TV e soundbar saranno disponibili a prezzi speciali senza ombra di dubbio, permettendovi di migliorare l'esperienza di visione e ascolto in casa.

Se siete interessati alla domotica, potrete trovare offerte interessanti su dispositivi come Amazon Echo e altri assistenti vocali, che vi permetteranno di controllare la casa con semplici comandi vocali, gestendo luci, temperatura e sicurezza con facilità. Naturalmente, non mancheranno occasioni eccezionali per gli appassionati di gaming, con sconti su videogiochi, console e accessori.

