Prendersi cura del proprio giardino può essere un’attività rilassante, ma quando il tempo scarseggia o il prato è impegnativo da mantenere, l’aiuto di un robot tagliaerba può fare la differenza. Il modello OSOTEK GM101 si propone come una soluzione efficiente e innovativa per la cura di prati fino a 300 m², offrendo un risparmio del 50% grazie all'attuale offerta con coupon. Pensato per semplificare la manutenzione del verde, questo modello con controllo WiFi, funzionamento silenzioso e capacità di affrontare pendenze fino al 35% è un valido alleato per ogni famiglia.

OSOTEK GM101, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sistema di funzionamento automatico del GM101 consente di suddividere il giardino in più zone, garantendo un taglio preciso e uniforme. Grazie al cavo perimetrale da 100 metri, il robot rimane entro i confini prestabiliti, evitando aree indesiderate o pericolose. Ogni volta che parte dalla stazione di ricarica, il tosaerba inizia a lavorare da un’angolazione diversa, assicurando un risultato più naturale e una distribuzione ottimale del taglio.

Un altro grande vantaggio è la possibilità di regolare l’altezza del taglio in intervalli di 10 mm, da 20 a 60 mm, per adattarsi alle esigenze stagionali e alle preferenze estetiche. Inoltre, i sensori intelligenti gli permettono di riconoscere pendenze e dislivelli, adottando misure di sicurezza e mantenendo alte prestazioni anche su terreni inclinati. L’autonomia della batteria consente fino a 65 minuti di lavoro continuo, e il ritorno automatico alla stazione di ricarica garantisce una gestione completamente autonoma.

Infine, OSOTEK GM101 si distingue per il suo funzionamento silenzioso, con un livello di rumorosità inferiore ai 60 dB, perfetto per non disturbare il riposo vostro o dei vostri vicini. Il controllo è estremamente semplice, grazie all’app dedicata che consente la gestione tramite WiFi o Bluetooth. In conclusione, questo robot tagliaerba rappresenta un investimento intelligente: vi libera dal lavoro manuale, vi fa risparmiare tempo e denaro, e vi permette di godere appieno del vostro giardino, sempre curato in modo impeccabile.