Mentre cresce l’attesa per l’arrivo del nuovo DJI Mini 5, il modello precedente torna sotto i riflettori con un’offerta che difficilmente passerà inosservata. Su Amazon, infatti, il DJI Mini 4 Pro con radiocomando è disponibile a soli 633,99€, il prezzo più basso di sempre. Un’occasione da cogliere al volo, soprattutto per chi desidera un drone dalle alte prestazioni senza la necessità di superare esami complessi: con un peso inferiore ai 249 grammi e la certificazione C0, non è richiesto alcun test per il pilotaggio nella maggior parte dei paesi europei.

Vedi offerta su Amazon

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC-N2), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo piccolo gioiello della tecnologia vi offre una esperienza di volo sicura e senza pensieri, grazie al rilevamento omnidirezionale degli ostacoli che consente di evitare collisioni in tutte le direzioni. Inoltre, la durata della batteria estesa permette di prolungare il tempo in volo fino a 34 minuti, rendendolo ideale per riprese continuative e sessioni più lunghe. Che siate appassionati di paesaggi naturali, riprese urbane o semplicemente alla ricerca di contenuti mozzafiato, il DJI Mini 4 Pro è pronto a seguirvi ovunque, con una trasmissione video FHD stabile fino a 20 km di distanza.

La qualità dell’immagine è un altro punto di forza: il drone è in grado di registrare video verticali in 4K HDR a 60fps, perfetti per essere condivisi all’istante sui social senza necessità di editing. Anche i meno esperti potranno ottenere risultati da professionisti grazie alla funzione ActiveTrack 360°, che permette di personalizzare i percorsi di tracciamento e realizzare riprese fluide e dinamiche con estrema semplicità. Il DJI Mini 4 Pro è stato progettato per adattarsi alle esigenze della maggior parte degli utenti, diventando uno strumento versatile sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni sia per chi cerca performance elevate in formato compatto.

Infine, per chi desidera portare il volo a un livello completamente nuovo, il Mini 4 Pro è compatibile con DJI RC Motion 2 e le DJI Goggles, che trasformano ogni volo in un’esperienza immersiva in stile FPV. Basta una leggera rotazione del polso per controllare la traiettoria del drone e godersi una visuale in tempo reale dalla fotocamera, rendendo il volo non solo un’attività tecnica, ma un’emozione pura. A questo prezzo e con queste funzionalità, il DJI Mini 4 Pro si conferma tra i migliori droni del momento.