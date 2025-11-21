Prime Video fa un passo importante verso la massima flessibilità, offrendo ora la possibilità di noleggiare o acquistare singoli film e serie TV senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. La nuova offerta, denominata Prime Video TVOD (Transactional Video-on-Demand), è stata lanciata nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, proprio in tempo per la campagna del Black Friday. Questa novità consente a chiunque di accedere ai contenuti desiderati pagando una tariffa unica, senza vincoli e senza impegno a lungo termine.

Un’esperienza senza pubblicità e con contenuti esclusivi

Con TVOD, la vostra visione diventa completamente libera da interruzioni pubblicitarie e ricca di contenuti esclusivi. Avrete accesso immediato alle ultime uscite cinematografiche, ai blockbuster più attesi e ai grandi classici senza tempo, direttamente dal vostro dispositivo. Che vogliate rivivere un cult intramontabile o scoprire un nuovo titolo appena arrivato nelle sale, Prime Video TVOD vi offre tutta la libertà di scelta, garantendo qualità e comodità.

E per il Black Friday, Prime Video TVOD non si fa trovare impreparato. Potrete approfittare di sconti fino al 50% su titoli selezionati e accedere a un mix di nuove uscite e contenuti di tendenza. La disponibilità dei titoli sia per il noleggio che per l’acquisto vi permette di scegliere come vivere ogni esperienza cinematografica, senza vincoli e in totale autonomia. È il momento perfetto per creare la vostra lista di visione personalizzata e scoprire nuove storie.

I vantaggi di questo servizio sono evidenti: non è richiesto alcun abbonamento o add-on di canale, la visione è completamente priva di pubblicità, e potrete godere degli ultimi blockbuster in anteprima. Inoltre, la piena flessibilità nel noleggio o acquisto vi permette di guardare i contenuti secondo i vostri tempi e le vostre esigenze. Con Prime Video TVOD, l’intrattenimento diventa davvero alla vostra portata, semplice e immediato.

