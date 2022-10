Se siete alla ricerca di un proiettore portatile con risoluzione Full HD, e quindi adatto per riprodurre immagini fino a 300 pollici senza perdere troppo qualità, c’è un modello particolarmente vantaggioso tra le innumerevoli offerte Prime, a cui è possibile applicare un secondo sconto tramite coupon, direttamente dalla pagina del prodotto.

Come potrete verificare voi stessi, il proiettore in oggetto costa normalmente più di 200 euro, ma con l’ausilio del coupon e delle offerte Prime il suo prezzo scende a meno di 120 euro, che non sono affatto tanti per un proiettore Full HD. Oltre che Prime, questa è un’offerta lampo, soggetta quindi a scadenza immediata qualora le richieste superassero la disponibilità, pertanto non indugiate troppo.

Come detto, questo proiettore vanta specifiche tecniche di tutto rispetto se paragonate al prezzo, con la lampada che emette ben 9000 lumen, la cui luminosità passa attraverso una lente in vetro a 5 strati altamente rifrangente. Secondo il produttore, la qualità dell’immagine è superiore del 20% rispetto ai modelli della stessa fascia di prezzo. Ciò significa che questo dispositivo saprà garantire una buona qualità anche se posizionato in modo che l’immagine venga proiettata a cento e passa pollici di diagonale.

Insomma, un piccolo home cinema a prezzi stracciati, avvalorato dal fatto che questo proiettore supporta anche il Bluetooth, utile per collegare casse o altoparlanti esterni qualora rimaniate delusi dai due speaker integrati, progettati comunque per assicurare una buona stereofonia. Da segnalare, inoltre, la presenza di un treppiede incluso in confezione, utile per stabilizzare il proiettore qualora non abbiate un appoggio stabile.

Un prodotto di intrattenimento imperdibile a questo prezzo, ed ecco perché non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

