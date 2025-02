Prophecy: il celebre manga diventa un film live-action al cinema

Il film live-action "PROPHECY", tratto dal manga di Tetsuya Tsutsui, arriverà nelle sale italiane come evento speciale il 24, 25 e 26 marzo. Diretto da Jacopo Rondinelli e prodotto da Brandon Box, il film sarà distribuito in esclusiva da Nexo Studios, con le prevendite che apriranno il 27 febbraio. Potete vedere il trailer completo a questo link.

Presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games, "PROPHECY" porta sul grande schermo la storia di "Paperboy", un misterioso individuo che denuncia ingiustizie attraverso brevi video sul web. Il protagonista è interpretato da Damiano Gavino, affiancato da un cast che include Federica Sabatini, Ninni Bruschetta e altri talentuosi attori.

La trama si concentra su temi di attualità come l'impatto del web, il mondo dei riders e le potenzialità della realtà virtuale. Il film esplora come "Paperboy" conquisti seguaci e sostenitori attraverso le sue denunce e previsioni di punizioni per i colpevoli.

Prodotto con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, "PROPHECY" segue il successo di "Dampyr" e l'annuncio dell'acquisizione dei diritti per la trasposizione di "Tiger Mask". Brandon Box continua così la sua serie di adattamenti cinematografici dedicati agli appassionati di fumetti e manga.

La colonna sonora del film è curata da Matteo Buzzanca, contribuendo all'atmosfera unica della pellicola. La distribuzione avverrà in collaborazione con importanti media partner, tra cui Radio DEEJAY, MYmovies e Lucca Comics & Games.

Gli spettatori potranno presto consultare l'elenco delle sale cinematografiche che proietteranno "PROPHECY" sui siti ufficiali prophecyilfilm.it e nexostudios.it, per non perdere questa esclusiva esperienza cinematografica ispirata al celebre manga giapponese.