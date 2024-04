Questa fotocamera può togliere i vestiti a chiunque in pochi secondi (ti fa anche più bello)

NUCA, acronimo di "Nude Camera", rappresenta un progetto ambizioso che mescola arte, tecnologia e questioni etiche legate all'intelligenza artificiale. Il suo scopo è spogliare le persone che fotografa, usando algoritmi IA per creare nudità non autorizzate. La stessa cosa che migliaia di adolescenti stanno facendo nelle scuole di mezzo mondo - e di cui finora non si è parlato abbastanza.

Sviluppata da Mathias Vef e Benedikt Groß, NUCA vuole essere una provocazione, qualcosa che permetta a tutti - anche ai più testoni - di capire come sia facile creare immagini nude di chiunque attraverso l'utilizzo di algoritmi.

NUCA funzione collegandosi a un server, quindi non è proprio totalmente indipendente. Non c’è elaborazione locale ma non importa, visto che le app per la “nudificazione” si affidano anch’esse al cloud computing. L’algoritmo analizza il soggetto e poi ne elabora una versione svestita che sarà molto somigliante, anche se dalle immagini in circolazione sembra che ci sia una certa tendenza a creare corpi statuari e perfetti, non proprio realistici.

Il punto è che il visto resta più o meno quello, e quindi potrebbe poi circolare la fotografia di quella persona senza vestiti. A un certo punto che la foto sia falsa non conta più, e contano solo la vergogna, l’umiliazione e la disperazione.

La scelta di presentare NUCA attraverso video promozionali dal tono satirico è significativa. Vef e Groß intendono far riflettere sul modo in cui l'IA può essere utilizzata, sia in contesti positivi che problematici. La reazione variegata delle persone al progetto, dall'orrore alla curiosità, sottolinea la complessità delle questioni sollevate da NUCA.

NUCA non sarà messa in vendita, proprio perché si tratta di un progetto comunicativo senza scopi commerciali. Purtroppo però strumenti simili esistono e sono accessibili con una certa facilità praticamente a chiunque abbia un telefono.