Questa funzione di Facebook è un incubo per la privacy, ecco come disattivarla

Facebook traccia ogni nostra azione quando clicchiamo su un link dentro l’app mobile, e lo fa da molto tempo. Ma di recente è stata aggiunta una novità all’applicazione: possiamo accedere alla cronologia dei link e, limitatamente, disabilitare il tracciamento. Secondo Meta, in ogni caso, questo tipo di tracciamento è a tutto vantaggio degli utenti, anche se a noi sembra un’affermazione opinabile

Il nuovo settaggio "Link History" crea un registro speciale di tutti i link cliccati nell'app mobile di Facebook. Il salvataggio di queste informazioni è attivo di default, ma se non altro ora è possibile disabilitarlo. Bisognerà addentrarsi nelle impostazioni, e non è esattamente una cosa facile da fare.

Risulta stridente il modo in cui è presentato, come un comodo strumento di salvataggio dei link. In realtà è un ulteriore strumento nelle mani di Meta per profilare con maggiore precisione ognuno dei suo utenti (oltre 3,5 miliardi considerando tutte le piattaforme).

Ma perché renderlo visibile proprio ora, dopo aver fatto le cose “di nascosto” per oltre dieci anni. Probabilmente si tratta di un necessario adeguamento alle normative europee per la tutela della privacy, insieme a un maldestro tentativo di far passare il tutto come un’utile novità per gli iscritti a Facebook.

Proprio le più recenti normative europee (e non solo) rappresentano un motivo di preoccupazione per le aziende che, come Meta appunto, sono diventate floridi colossi proprio grazie al mercato dei dati. Le nuove limitazioni, in quest senso, rappresentano una minaccia diretta al fatturato.

Come disabilitare il salvataggio nell’app mobile di Facebook

Come conferma Facebook, la nuova funzione non è ancora disponibile a livello locale. Arriverà con un aggiornamento nel corso delle prossime settimane, e la procedura da seguire sarà la seguente:

Toccate un qualsiasi link sponsorizzato all'interno dell'app Facebook per aprire il browser mobile di Facebook. Toccate Altre azioni in basso a destra, quindi toccate Impostazioni del browser. Per disattivare attivare la cronologia dei collegamenti, toccare Disattiva accanto a Consenti cronologia collegamenti, quindi toccare Consenti per confermare.

Per disattivare la cronologia dei collegamenti, toccare l'interruttore accanto a Consenti cronologia dei collegamenti, quindi toccare Non consentire per confermare.

Nota: quando si disattiva la cronologia dei collegamenti, la cronologia dei collegamenti verrà immediatamente cancellata e non sarà più possibile vedere i collegamenti visitati.

Quando si disattiva la cronologia dei collegamenti, Meta potrebbe impiegare fino a 90 giorni per completare il processo di eliminazione.