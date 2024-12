Questa macchina trasforma le bottiglie di plastica in filamento per la stampante 3D, geniale!

Il 27 dicembre, Creative3DP ha lanciato su Kickstarter la campagna per PETFusion 2.0, raggiungendo il finanziamento completo in sole tre ore. Questo dispositivo innovativo funge sia da riciclatore di bottiglie in PET (polietilene tereftalato) sia da creatore di filamenti personalizzati per la stampa 3D, con la possibilità di aggiungere inchiostri o pigmenti ai filamenti durante la produzione.

PETFusion 2.0 si distingue dal suo predecessore per diverse migliorie significative, tra cui la presenza di un tagliabottiglie integrato, alimentato dallo stesso motore che gestisce tutte le funzioni del dispositivo. È possibile anche acquistare separatamente un’unità chiamata AeroDry, capace di conservare e mantenere asciutti fino a tre rocchetti di filamento da 1 kg ciascuno.

Altre novità includono stazioni separate per il taglio e il tiraggio, doppie estrusori per la produzione simultanea di due filamenti, la saldatura dei filamenti per unire due fili in uno solo e un migliorato sistema di colorazione del filamento, che utilizza un tampone di cotone imbevuto di inchiostro a scelta dell'utente.

Secondo le stime fornite da Creative3DP, una bottiglia da 1 litro può produrre fino a 15 grammi di filamento, equivalenti a 7 metri, mentre una da 2 litri può arrivare fino a 30 grammi, ossia 15 metri. Tuttavia, queste cifre possono variare a seconda dello spessore del materiale riciclato.

La campagna di Kickstarter offre ai sostenitori i file STL per la stampa 3D della maggior parte dei componenti del dispositivo, una licenza commerciale, un elenco dei componenti di vendita al dettaglio non stampabili, supporto via email e una guida video per l'assemblaggio. Il costo dei componenti non stampabili si aggira tra $95 e $140, mentre il supporto per l'acquisizione dei file STL ha un costo di partenza di $39, che risale a $59 con l'aggiunta dei file di AeroDry.

Insomma, un'idea davvero geniale per tutti coloro che possiedono una stampante 3D, motivo che spiega il raggiungimento così rapido dell'obiettivo della campagna Kickstarter.