Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con sconti folli in migliaia di prodotti e store differenti che dureranno fino al 28 novembre. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni disponibili sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio di questo intenso periodo di sconti folli; ora ci concentreremo invece su un prodotto particolare, ovvero una smart TV spettacolare che viene attualmente venduta a un prezzo stracciato sul sito di Mediaworld.

La smart TV LG OLED55CS6LA 2022 da 55″ è infatti attualmente disponibile a soli 999,99€ invece di 1.699,00€; si tratta di uno sconto del 41,2%, che vi farà risparmiare ben 700,00! Considerando le caratteristiche eccellenti del prodotto, che lo rendono perfetto sia per guardare film e serie tv che per il gaming, rappresenta un’offerta davvero imperdibile!

Il TV di LG riuscirà a rivoluzionare completamente la vostra esperienza di visione, immergendovi in qualsiasi contenuto vogliate vedere grazie allo schermo OLED con risoluzione in 4K, che vi permetterà di godere di colori perfetti e contrasti infiniti. Che voi vogliate guardare un film d’azione, una partita di calcio o un video musicale, le immagini saranno cristalline, i neri profondi e le luci brillanti.

Il processore α9 Gen 5 di ultima generazione permette infatti allo schermo OLED di mappare i toni in maniera accuratissima, rendendo i colori più intensi e rispettando anche i più minimi dettagli delle immagini. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale progressiva, il display esalterà gli oggetti in primo piano rispetto a quelli collocati nello sfondo, donando un’ulteriore profondità ai vostri contenuti e coinvolgendovi completamente nella visione.

Come accennato, il TV OLED55CS6LA 2022 di LG è perfetto anche per il gaming, essendo dotato di ben 4 porte HMDI 2.1 per collegare le vostre console; inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il tempo di risposta di appena 1 ms vi consentiranno di giocare in modo fluido e senza cali di frame rate, per un gameplay non solo spettacolare da vedere, ma anche dinamico e scorrevole in qualsiasi situazione.

La qualità impressionante dello schermo OLED va ovviamente a pari passo con quella audio, dato che troviamo la fusione delle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, per un’esperienza audio straordinariamente immersiva e dettagliata, che vi farà sentire come in una sala cinematografica. Infine, essendo una smart TV non possono mancare le funzionalità dedicate, come la piattaforma webOS che vi consiglierà film e serie tv in base alle vostre preferenze, la presenza delle più diffuse app di streaming come Netflix, Disney Plus e Prime Video, e la compatibilità con l’esclusivo telecomando puntatore di LG, che potrete utilizzare come un mouse, muovendo il puntatore sullo schermo con un semplice gesto del polso.

Insomma, la smart TV OLED55CS6LA 2022 di LG rappresenta un prodotto di una qualità senza precedenti, che riuscirà a lasciarvi a bocca aperta a ogni utilizzo. Non possiamo quindi che consigliarvi l’acquisto, rimandandovi alla pagina dedicata all’offerta e suggerendovi di completare l’acquisto il prima possibile, dato che potrebbe terminare lo sconto, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili.

