Questa Smart TV LG OLED da 65" non è mai costata meno, è in sconto di 1180€!

Se siete alla ricerca dell'eccellenza nel mondo dei televisori, con tecnologie all'avanguardia e prestazioni senza compromessi, questa offerta su Amazon potrebbe rappresentare l'occasione che stavate aspettando. La LG OLED evo G4 2024 è ora disponibile al prezzo speciale di 2.019,99€, con un incredibile risparmio di 1.180€ rispetto al prezzo di listino di 3.199,99€.

Smart TV LG OLED G4 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Il televisore LG OLED evo G4 rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di home entertainment che non accettano compromessi in termini di qualità dell'immagine e versatilità d'uso. Grazie alla tecnologia OLED evo e al processore α11, questo dispositivo offre una luminosità superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti, garantendo prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.

La presenza di quattro porte HDMI 2.1 con supporto al 4K@144Hz rende questo televisore particolarmente appetibile per i videogiocatori più esigenti. Le tecnologie GSYNC e VRR assicurano un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti, mentre il Dolby Vision e il sistema audio da 60W trasformano ogni contenuto in un'esperienza cinematografica coinvolgente. Il sistema operativo webOS 24, potenziato dall'intelligenza artificiale ThinQ AI, offre un'interfaccia intuitiva e personalizzabile per accedere rapidamente a tutti i contenuti preferiti.

La garanzia estesa di 5 anni sul pannello OLED testimonia la fiducia di LG nella qualità costruttiva del prodotto, mentre la base da appoggio inclusa offre maggiore flessibilità nell'installazione. Il Wi-Fi 6 integrato assicura streaming fluido e stabile anche con contenuti in alta risoluzione.

Attualmente disponibile a 2.019,99€, la LG OLED evo G4 2024 rappresenta un investimento significativo per trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, prestazioni gaming di alto livello e qualità costruttiva certificata dalla garanzia estesa rendono questo televisore un acquisto consigliato per chi cerca il meglio senza compromessi!

