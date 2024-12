Questa TV QLED da 65" costa meno di una 55", con questo sconto è al MINIMO!

Se siete alla ricerca di un televisore di grandi dimensioni che possa garantire qualità dell'immagine superiore e tecnologie all'avanguardia, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. La TV Hisense 65" QLED 4K 65E77NQ è ora disponibile al prezzo speciale di 549,00€, con uno sconto del 24% che la porta al minimo storico. Rappresenta quindi un'occasione imperdibile per chi desidera un pannello di qualità superiore a un prezzo competitivo.

Smart TV Hisense 65E77NQ, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Smart TV rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano un'esperienza visiva di alto livello. Con il suo pannello QLED da 65 pollici e la risoluzione 4K, questo dispositivo si rivela perfetto per chi cerca un TV dalle grandi dimensioni senza compromessi sulla qualità dell'immagine. La presenza del Dolby Vision e dell'HDR 10+ garantisce una resa cromatica eccezionale e un contrasto ottimale in ogni condizione di visione.

Le caratteristiche tecniche di questo televisore lo rendono particolarmente versatile. Il sistema operativo VIDAA U7 offre un'interfaccia intuitiva e reattiva, mentre la presenza di Alexa Built-in permette di controllare il dispositivo tramite comandi vocali. Per gli appassionati di gaming, la modalità Game Mode Plus assicura tempi di risposta ridotti e una fluidità ottimale durante le sessioni di gioco. Il comparto audio, arricchito dalla tecnologia Dolby Atmos, garantisce un'esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Attualmente disponibile a 549,00€, l'Hisense 65E77NQ rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un televisore di grandi dimensioni con tecnologia QLED. La combinazione di funzionalità smart avanzate, qualità dell'immagine superiore e sistema audio premium rende questo dispositivo un investimento eccellente per trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica.

