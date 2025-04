Xiaomi Sound Pocket a soli 17€: piccolo fuoriclasse dal suono gigante!

Xiaomi Sound Pocket, l'altoparlante Bluetooth portatile con resistenza IP67, è oggi disponibile su AliExpress a soli 17,44€ invece di 25,88€, con uno sconto del 32%. Godetevi fino a 10 ore di musica ininterrotta grazie alla batteria da 1000mAh, connettività Bluetooth 5.4 per audio senza perdite e la possibilità di creare un setup stereo abbinando due dispositivi. Perfetto per le avventure all'aria aperta, resiste ad acqua e polvere senza compromessi sulla qualità del suono.

Speaker Xiaomi Sound Pocket, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker Xiaomi Sound Pocket è perfetto per chi cerca un alleato audio versatile e resistente per ogni avventura. Ideale per gli amanti delle attività all'aperto, questo altoparlante con certificazione IP67 resiste senza problemi a polvere e acqua, accompagnandovi in spiaggia, in piscina o durante escursioni. La batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia soddisfa le esigenze di chi non vuole rinunciare alla propria musica preferita durante lunghe giornate fuori casa, mentre la tecnologia Bluetooth 5.4 assicura connessioni stabili e audio di qualità.

Questo speaker rappresenta anche una soluzione eccellente per professionisti sempre in movimento. Il microfono integrato permette di gestire chiamate in vivavoce con chiarezza, trasformandolo in strumento pratico per videoconferenze improvvisate o riunioni. La possibilità di collegare due speaker in modalità TWS per un effetto stereo ampliato lo rende inoltre ideale per chi desidera migliorare l'esperienza d'ascolto in casa o creare un'atmosfera più coinvolgente durante gli incontri con gli amici. Le dimensioni compatte e il design leggero vi permetteranno di portarlo ovunque senza alcun ingombro.

Attualmente disponibile a soli 17,44€ invece di 25,88€, con uno sconto del 32%, Xiaomi Sound Pocket rappresenta un'offerta eccezionale per chi cerca un altoparlante portatile versatile e resistente. Vi consigliamo l'acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, la lunga autonomia e la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi condizione, dalla doccia alla spiaggia, senza preoccupazioni.

