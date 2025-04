Doppio colpo Samsung! Tab S10 FE scontato e Galaxy A16 in omaggio

Samsung ha appena lanciato una promozione davvero imperdibile, pensata per chi desidera rinnovare i propri dispositivi con soluzioni tecnologiche all'avanguardia e un notevole risparmio. Fino al 4 maggio, acquistando un Galaxy Tab S10 FE oppure il più potente Galaxy Tab S10 FE+, avrete diritto a un’offerta esclusiva che unisce sconto immediato e regalo: uno sconto del 20% sul prezzo del tablet e, in aggiunta, un Galaxy A16 in omaggio. Un’opportunità unica per aggiornare il vostro ecosistema digitale, perfetta sia per chi utilizza il tablet per lavoro o studio, sia per chi cerca un'esperienza multimediale di alto livello.

N.B: inserire il coupon “GALAXY4U” per ottenere lo sconto del 20% + lo smartphone in regalo

Samsung Galaxy Tab S10 FE, chi dovrebbe acquistarlo?

Per ottenere lo sconto del 20% su questi due ottimi tablet, sarà sufficiente inserire il codice promozionale “GALAXY4U” al momento dell’acquisto. Questo codice è valido sia per il Galaxy Tab S10 FE che per la versione FE+, offrendo così libertà di scelta in base alle vostre preferenze e necessità. Entrambi i modelli garantiscono un’esperienza fluida, grazie a schermi di alta qualità, batterie di lunga durata e prestazioni affidabili, rendendoli ideali per la produttività quotidiana, l’intrattenimento o l’uso creativo. Una promozione pensata per chi non vuole rinunciare alla qualità Samsung con il vantaggio di un prezzo ridotto.

Ma le sorprese non finiscono qui. Acquistando uno dei due modelli entro la data indicata e registrando il prodotto attraverso l’app Samsung Members entro il 3 giugno, riceverete direttamente a casa un Galaxy A16 in regalo. Si tratta di uno smartphone pratico e versatile, perfetto da usare come secondo dispositivo, da affidare a un familiare oppure da portare sempre con sé senza pensieri. Un vero e proprio valore aggiunto, che rende questa promozione ancora più interessante e conveniente. È importante seguire correttamente la procedura di registrazione per assicurarsi la ricezione del dispositivo omaggio.

In definitiva, questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per entrare nel mondo Galaxy con due dispositivi al prezzo di uno (e nemmeno per intero). Che siate appassionati di tecnologia o semplicemente alla ricerca di un buon investimento per migliorare la vostra quotidianità digitale, il doppio colpo Samsung è la risposta perfetta. Non lasciatevi sfuggire questa offerta: c'è tempo fino al 4 maggio per approfittarne e fare un salto di qualità, unendo risparmio e innovazione.

Vedi offerta