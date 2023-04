Se si parla dei cosiddetti “Amazon Finds”, di norma si è portati a pensare a piccoli prodotti, più di frequente a dei veri e propri “tech gadget”; articoli piccoli e dal buon rapporto qualità/prezzo che, grazie a social come TikTok, vivono un momento di grande popolarità, come è in questi mesi per il piccolo cacciavite elettrico Hoto, considerato tra i best seller di questa specifica categoria.

Eppure, capita che certi Amazon Finds non siano così piccoli, né nelle dimensioni, né nel prezzo. Ed uno dei casi più celebri in tal senso, che impazza proprio nel corso delle ultime settimane su TikTok, è questo splendido proiettore portatile, il cui prezzo originale di 249,99€, è oggi in sconto del 32%, arrivando a costare soli 169,99€. E credeteci, è un affare, specie in prospettiva di quella che potrebbe essere la prossima estate in famiglia.

Ma perché questo specifico modello sta impazzando sui social? Anzitutto per il suo design, così diverso e intrigante rispetto alla media dei proiettori portatili, complice anche l’intuizione di inserire, sulla parte superiore del dispositivo, una pratica maniglia per il trasporto, che rende questo piccolo proiettore davvero comodo da trasportare, specie qualora lo si voglia utilizzare in viaggio o all’aria aperta.

Prodotto dal brand emergente Emotn, questo proiettore, infatti, si differenzia dai prodotti concorrenti per il suo concept, che ne prevede un utilizzo al di fuori delle mura domestiche, come testimonia anche l’ottima batteria integrata del dispositivo, capace di proiettare immagini e video per un totale di 2 ore consecutive, senza il bisogno di doverlo collegare ad alcuna fonte di energia.

Ma non è questa l’unica ragione: il successo è dato anche dall’intuizione di inserire all’interno del dispositivo un sistema operativo proprietario, che rende questo piccolo proiettore davvero “smart”, anche in concomitanza dell’uso consigliato che vi abbiamo appena descritto. Emotn, ha infatti reso compatibile il suo dispositivo con oltre 5.000 applicazioni, tra cui non mancano servizi di streaming come Netflix, YouTube, Amazon Prime e Disney+ che, previo abbonamento, vi permetteranno una visione straordinaria dei contenuti in streaming, direttamente tramite questo sfizioso proiettore!

Visione che, al netto della compattezza del dispositivo, sarà sempre disponibile con una risoluzione nativa 1920 x 1080 a 250 ANSI lumen, e con una grandezza di proiezione che può raggiungere il limite di ben 240″, senza contare che questo proiettore dispone anche di uno speaker integrato con tanto di compatibilità allo standard Dolby Dual-Track, oltre che disporre della possibilità di connessione ad altoparlanti esterni, sia tramite Bluetooth che USB, così che possiate mettere in piedi un vero e proprio “angolo cinema” ovunque vi troviate!

Insomma, parliamo di un dispositivo che merita il suo successo! Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

