Questo set di 3 Air Tracker oggi costa quasi la METÀ! (-40%)

Se siete utenti iOS alla ricerca di un dispositivo affidabile per non perdere mai più le chiavi, le valigie in viaggio o altri oggetti essenziali, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Questo set di 3 Air Tracker Hoxe viene ora venduto a 23,99€ invece di 39,99€, il che vi permette di risparmiare il 40% sui dispositivi di tracciamento compatibili con iOS, pagandoli solamente 8 euro l'uno!

Set di 3 Air Tracker Hoxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set di 3 Air Tracker è consigliato a tutti coloro che cercano una soluzione pratica e affidabile per non perdere mai più oggetti di valore come chiavi e valigie, ma si rivolge solamente agli utenti iOS. Grazie alla funzionalità di tracciamento tramite l'app Dov'è per dispositivi Apple, questi tracker sono perfetti per chi vuole tenere sotto controllo i propri oggetti, o magari non impazzire quando non riesce a trovarli in casa. Dotate di un segnale acustico fino a 100dB e con la possibilità di essere localizzati fino a 60 metri di distanza, sono ideali sia per uso quotidiano che in viaggio.

Caratteristiche come la batteria sostituibile con una durata fino a due anni, la certificazione per l'impermeabilità IP67 e la modalità anti-smarrimento rendono questo articolo particolarmente affidabile e comodo. In aggiunta, la compagnia assicura protezione della privacy è garantita grazie al chip certificato MFi, la quale conferma che ogni tracciamento resterà sempre privato e sicuro. Di sicuro si tratta del regalo ideale per chi tende a dimenticare dove lascia le proprie cose o per proprietari di animali domestici che vogliono un ulteriore livello di sicurezza per i loro fedeli compagni.

Il set di 3 Air Tracker è disponibile al prezzo di 23,99€, il quale risulta particolarmente conveniente per il prodotto, rendendolo ottimo anche come regalo. Questo offre un'opportunità non indifferente per incrementare la sicurezza dei propri oggetti importanti con una tecnologia affidabile e user-friendly. Non mancano anche la sicurezza sulla privacy e la certificazione IP67, che rendono il prodotto completo di tutto ciò che serve per un tracker.

