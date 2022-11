Se siete alla ricerca di un’ottima friggitrice ad aria, che costi poco ma che sia anche efficiente e funzionale, allora fermatevi qui, perché questa offerta, propostaci da eBay all’interno della nostra rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, potrà sicuramente fare la vostra gioia!

Sul portale, infatti, è disponibile a prezzo scontato uno dei prodotti più acquistati di questa categoria, ovvero la piccola ma splendida Ariete Airy Fryer Mini! Un prodotto davvero ottimo, perfetto per una coppia o per un piccolo nucleo familiare, ed oggi disponibile al prezzo scontatissimo di soli 39,90€, contro i 64,90€ del prezzo originale!

Ma perché questa friggitrice riscuote tanto successo? Le ragioni, a nostro giudizio, sono molteplici. Anzitutto parliamo di un prodotto colorato e dall’aspetto accattivante e fresco, palesemente in controtendenza rispetto al resto del mercato dove, il colore nero, ed un aspetto generalmente “serio”, regolano l’aspetto della maggioranza di questi prodotti.

In tal senso, col suo giallo brillante e la sua forma compatta, la Ariete Airy Fryer Mini è una vera “anomalia” sul mercato, e rappresenta sicuramente una scelta ideale per quanti amano gli elettrodomestici colorati, o per chi non ama prendersi troppo sul serio. Ma è tutto qui?

Decisamente no, perché parliamo di un prodotto garantito dalla manifattura Ariete, e dunque caratterizzato da un’ottima qualità costruttiva. Inoltre, trattandosi di una friggitrice di dimensioni contenute, con un cestello da 2 litri, risulta decisamente più abbordabile, in termini di prezzo, di tanti altri prodotti simili.

Ma è utile pur essendo piccola? Assolutamente sì, ben chiaro che si tratta di un prodotto pensato per chi non ha enormi necessità e, dunque, diremmo che si tratta di un prodotto ideale per single, coppie o al massimo piccoli nuclei familiari. Al netto di questo, si tratta di una friggitrice capace di raggiungere la temperatura massima di 200°C, cuocendo in modo uniforme ed impeccabile praticamente qualsiasi tipologia di cibo, e risultando così ideale per la preparazione anche di mini-porzioni di assaggi o contorni, ovviamente con un minimo di grassi in meno!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!